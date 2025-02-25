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Теплее нормы, осадков будет меньше: прогноз на март в Харькове и области

Общество 14:46   25.02.2025
Виктория Яковенко
Теплее нормы, осадков будет меньше: прогноз на март в Харькове и области Фото: Василий Голосный

В Харьковской области средняя месячная температура в марте прогнозируется в пределах +2,7 градуса. Это почти на 1 градус выше нормы.

По данным Регионального центра по гидрометеорологии, климатическая норма в марте – +1,4 градуса.

Среднее количество осадков в первый месяц весны ожидается 31 мм, в среднем в пределах нормы – 42 мм.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что уже на этой неделе в Украине начнет теплеть.

«С 1 марта повысится влажность, появятся осадки», — отметила Диденко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 14:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области средняя месячная температура в марте прогнозируется в пределах +2,7 градуса. Это почти на 1 градус выше нормы.".