Теплее нормы, осадков будет меньше: прогноз на март в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
В Харьковской области средняя месячная температура в марте прогнозируется в пределах +2,7 градуса. Это почти на 1 градус выше нормы.
По данным Регионального центра по гидрометеорологии, климатическая норма в марте – +1,4 градуса.
Среднее количество осадков в первый месяц весны ожидается 31 мм, в среднем в пределах нормы – 42 мм.
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что уже на этой неделе в Украине начнет теплеть.
«С 1 марта повысится влажность, появятся осадки», — отметила Диденко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: март, новости Харькова, осадки, погода, прогноз;
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 14:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области средняя месячная температура в марте прогнозируется в пределах +2,7 градуса. Это почти на 1 градус выше нормы.".