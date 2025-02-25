Теплее нормы, осадков будет меньше: прогноз на март в Харькове и области

В Харьковской области средняя месячная температура в марте прогнозируется в пределах +2,7 градуса. Это почти на 1 градус выше нормы.

По данным Регионального центра по гидрометеорологии, климатическая норма в марте – +1,4 градуса.

Среднее количество осадков в первый месяц весны ожидается 31 мм, в среднем в пределах нормы – 42 мм.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что уже на этой неделе в Украине начнет теплеть.

«С 1 марта повысится влажность, появятся осадки», — отметила Диденко.