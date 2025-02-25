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Тепліший за норму, опадів буде менше: прогноз на березень у Харкові й області

Суспільство 14:46   25.02.2025
Вікторія Яковенко
Тепліший за норму, опадів буде менше: прогноз на березень у Харкові й області Фото: Василь Голосний

У Харківській області середня місячна температура в березні прогнозується в межах +2,7 градуса. Це майже на 1 градус вище за норму.

За даними Регіонального центру з гідрометеорології, кліматична норма в березні – +1,4 градуса.

Середня кількість опадів у перший місяць весни очікується 31 мм, у середньому у межах норми – 42 мм.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що вже впродовж цього тижня в Україні теплішатиме.

«З 1-го березня підвищиться  вологість, з’являться опади, хай трохи почистять заантициклонізоване повітря», – зазначила Діденко.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2025 в 14:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області середня місячна температура в березні прогнозується в межах +2,7 градуса. Це майже на 1 градус вище за норму.".