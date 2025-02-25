Тепліший за норму, опадів буде менше: прогноз на березень у Харкові й області
Фото: Василь Голосний
У Харківській області середня місячна температура в березні прогнозується в межах +2,7 градуса. Це майже на 1 градус вище за норму.
За даними Регіонального центру з гідрометеорології, кліматична норма в березні – +1,4 градуса.
Середня кількість опадів у перший місяць весни очікується 31 мм, у середньому у межах норми – 42 мм.
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що вже впродовж цього тижня в Україні теплішатиме.
«З 1-го березня підвищиться вологість, з’являться опади, хай трохи почистять заантициклонізоване повітря», – зазначила Діденко.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2025 в 14:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області середня місячна температура в березні прогнозується в межах +2,7 градуса. Це майже на 1 градус вище за норму.".