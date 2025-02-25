Сьогодні 25 лютого: яке свято та день в історії

25 лютого – День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ. Цього дня в різні роки народилися Леся Українка та Лесь Курбас. У 1570-му Папа Римський Пій V оголосив анафему англійській королеві Єлизаветі I. У 1836-му Семюел Кольт запатентував револьвер. У 1918-му УНР перейшла на григоріанський календар (“новий стиль”). У 1986-му на посаду вступила перша жінка-президент в Азії. У 2022-му по Харкову вперше вдарили “смерчами” та “ураганами”, а під Києвом йшов бій за аеродром у Гостомелі.

Свята та пам’ятні дати 25 лютого

25 лютого – День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ.

Сьогодні – другий день Масниці, який називається “Заграші”. Зазвичай цього дня українці влаштовували оглядини, щоби встигнути посватати дітей до початку Великого посту.

У світі – Всесвітній день стерилізації тварин (відзначають в останній вівторок лютого) та День револьвера.

25 лютого в історії

25 лютого 1570 року Папа Римський Пій V оголосив анафему англійській королеві Єлизаветі I та проголосив її єретичкою. Докладніше.

25 лютого 1836 року Семюел Кольт запатентував у США свій револьвер. Докладніше.

25 лютого 1871 року народилася Леся Українка. Докладніше.

25 лютого 1887 року народився Лесь Курбас – засновник харківського театру “Березіль”, знаменитий режисер та актор, який став жертвою сталінських репресій. Докладніше.

25 лютого 1918 року Мала Рада ухвалила закон про впровадження в УНР григоріанського календаря – з того часу Україна перейшла на так званий “новий стиль”.

25 лютого 1956 року Микита Хрущов “розвінчав культ особистості Сталіна”. Докладніше.

25 лютого 1986 року на посаду вступила перша жінка-президент в Азії. Це була президентка Філіппін Корасон Акіно.

Майбутня політикиня довгий час свого життя була звичайною домогосподаркою. Точніше – не зовсім звичайною, адже була дружиною успішного політика. Чоловік Корасон Беніньо (“Ніной”) Акіно молодший обирався мером, губернатором та сенатором протягом життя. Поки він будував кар’єру, Корасон займалася господарством і виховувала дітей, яких у сім’ї було п’ятеро.

У політику жінка пішла після того, як її щасливе подружнє життя через цю ж політику було зруйновано. У 1973 році президент Філіппін Фердинанд Маркос перетворився на диктатора. Не бувши впевненим у своїй перемозі на виборах, він запровадив воєнний стан і розпочав розправи з опонентами. Серед тих, кого заарештували, був чоловік Корасон. Ніной Акіно протягом семи років перебував за ґратами. І саме в цей час його дружина розпочала політичну активність. Звичайно, на старті головною метою Корасон було звільнити чоловіка. Вона брала участь у протестах і виступала на підтримку Ніноя. Його все ж таки вдалося звільнити з в’язниці в 1980 році. Згодом, даючи свідчення, колишня перша леді Філіппін – дружина диктатора Маркоса Імельда заявила, що це вона домоглася від чоловіка дозволу для Беніньо виїхати до США, коли дізналася, що в політв’язня небезпечна для життя хвороба серця.

Наступні три роки Ніной Акіно із сім’єю провів у вигнанні – мешкав поблизу Бостона. А в 1983-му зробив спробу повернутися на батьківщину. 21 серпня 1983 року опозиціонера застрелили просто після приземлення в міжнародному аеропорту Маніли (який зараз має ім’я Акіно). Сім’я опозиціонера, звісно ж, звинуватила в замовленні вбивства диктатора Маркоса. І ця версія є однією з найпоширеніших. Але її офіційно ніколи так і не довели. Хай там як, вбивство Ніноя Акіно спровокувало різке зростання опозиційного руху в країні. А лідером цього руху стала вдова політика Корасон.

На Філіппінах упродовж наступних років відбувалися акції протесту, демонстрації проти режиму Маркоса. А потім диктатор несподівано для всіх 3 листопада 1985 року під час інтерв’ю з американським журналістом Девідом Брінклі оголосив про дострокові вибори. Він, очевидно, був упевнений у тому, що “забезпечить” собі перемогу – і в такий спосіб поставить крапку на протестному русі. Але все пішло за його сценарієм. Вибори відбулися 7 лютого 1986 року. Корасон Акіно балотувалася на них, але переможцем, звісно, ​​проголосили Маркоса. Після чого почалася революція, яку зараз би назвали “кольоровою”. Акіно звинуватила опонента у фальсифікаціях та закликала до масових акцій непокори. Вони були мирними та отримали назву “Революція влади народу”. Перелом у подіях настав, коли 22 лютого високопоставлені військові на чолі з міністром оборони оголосили про підтримку Корасон як справжньої переможниці виборів. Навіть втративши контроль над армією, Маркос провів свою “інаугурацію”, але одразу після погодився піти у відставку та втік на Гаваї.

25 лютого Корасон Акіно склала присягу як одинадцятий президент Філіппін. До цього вона не обіймала жодної виборної посади. Вона очолювала Філіппіни протягом наступних шести років, реалізувавши низку реформ. Журнал “Time” у 1986-му назвав Корасон “жінкою року”, а в 1999-му включив до списку найвпливовіших людей Азії XX століття. При цьому важко назвати її правління легким, адже за шість років президентства Акіно в державі відбулося сім спроб здійснити військовий переворот (невдалих). Проте, свій термін Корасон відпрацювала повністю, а її наступником у 1992 році став генерал Фідель Рамос – кандидат, якого підтримала президентка. У 2010-му президентом Філіппін став син подружжя Акіно – теж Беніньо, відомий як Беніньо III.

Корасон Акіно померла 1 серпня 2009-го у віці 76 років. Що ж до “гавайських вигнанців” – сім’ї диктатора Маркоса, то їх історія мала продовження. Сам Фердинанд Маркос так і помер на чужих островах у 1989 році. А ось його вдова Імельда з дітьми у 1991-му повернулася на Філіппіни. Вона навіть намагалася повторити досвід Корасон Акіно та у 1992-му балотувалася в президенти, але посіла п’яте місце серед семи кандидатів. А ось син диктатора Фердинанда Маркоса Бонгбонг Маркос є президентом Філіппін просто зараз – він виграв вибори у 2022 році.

25 лютого 2010 року в Києві відбулася інавгурація Януковича, який через чотири роки після цих подій втік з країни.

25 лютого 2022 року в Україні був другий день повномасштабного вторгнення РФ. Цього дня бої розгорнулися під Києвом, ворог уже перебував на ЧАЕС, а по Харкову вдарили зі “смерчів” та “ураганів”. Докладніше.

Церковне свято 25 лютого

25 лютого вшановують пам’ять святителя Тарасія Константинопольського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 25 лютого випав сніг, то перед Великоднем тиждень буде дощовим та холодним.

Якщо кричать ворони – літо буде дощовим.

Що не можна робити 25 лютого

Не можна лінуватися.

Не можна сваритись.

Не бажано давати обіцянки, якщо не впевнені, що ви можете їх виконати.