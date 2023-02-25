Сьогодні 25 лютого: яке свято та день в історії

25 лютого – День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ. Цього дня англійську королеву Єлизавету I піддали анафемі, відбулася інавгурація Януковича, а росіяни вперше вдарили по Харкову зі “Смерчів” та “Ураганів”.

Свята та пам’ятні дати 25 лютого

25 лютого в Україні відзначають День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ.

25 лютого в історії

25 лютого 1570 року римський Папа Пій V оголосив анафему англійській королеві Єлизаветі I та проголосив її єретичкою. Для цього він видав буллу, яка відома як Regnans in Excelsis (“Правляча на висоті”). Папа також звільнив усіх підданих Єлизавети від вірності їй.

Причиною “бунту Папи” було відновлення Єлизаветою незалежності церкви Англії від папської влади. Незалежною англійську церкву зробив ще батько Єлизавети Генріх VIII, щоб одружитися з її матір’ю Анною Болейн. Після смерті Генріха VIII країною правила старша зведена сестра Єлизавети – Марія I, яка отримала прізвисько Кривава. Вона була ревною католичкою і на нетривалий час повернула церкви Англії та Ірландії до католицизму. Однак між моментом, коли Єлизавета скасувала рішення Марії, й анафемою від Папи пройшов досить тривалий час – 11 років, протягом яких у Римі сподівалися на весілля англійської королеви з кимось із “католицьких наречених”. Тільки розчарувавшись у цьому плані, Папа пішов на конфронтацію. Утім, анафема не завадила Єлизаветі I успішно правити Англією ще понад 30 років.

25 лютого 1918 року Мала Рада ухвалила закон про запровадження в УНР григоріанського календаря – з того часу Україна перейшла на так званий “новий стиль”, за яким уже давно жили країни Європи.

25 лютого 1956 року Микита Хрущов “розвінчав культ особистості Сталіна”. Насправді “розвінчання” відбувалося таємно – в останній день знаменитого XX з’їзду КПРС на закритому засіданні. Хрущов виступив із доповіддю “Про культ особистості та її наслідки”. І вперше публічно (нехай і в обмеженому колі) заявив про злочини та репресії 1930-х – 1950-х років. Як згадували очевидці, під час цієї промови “в залі стояла глибока тиша. Не чутно було ні скрипу крісел, ні кашлю, ні шепоту. Ніхто не дивився один на одного — чи то від несподіванки, що трапилася, чи то від сум’яття та страху. Шок був неймовірно глибоким”. Далі доповідь почали в друкованому вигляді поширювати “по партійній лінії” всередині країни, але офіційно видати текст наважилися лише 1989-го.

25 лютого 2010 року в Києві відбулася інавгурація президента України Віктора Януковича, який через чотири роки після цих подій втік із країни, так і не зумівши “успішно продати” її росіянам.

25 лютого 2022 року в Україні був другий день повномасштабного вторгнення РФ. Цього дня бої розгорнулися під Києвом – у районі Гостомеля, Ворзеля та Бучі. Ворог уже перебував на ЧАЕС. Під Гостомелем спалили першу колону російської бронетехніки, а на підступах до столиці висадили в повітря три мости.

На Херсонщині ще вранці билися за Антонівський міст, проте протягом дня місцева ОВА заявила про захоплення ворогом переправи через Дніпро. Ворожа техніка рухалася Сумами та околицями цього міста. Бої розгорнулися в Маріуполі, а з Чернігівської області повідомляли про те, що призупинили наступокупантів.

На Харківщині день розпочався з повідомлень влади про бої з окупантами у Дергачах та Печенігах. Російська армія остаточно перестала прикидатися “освободителями” та вдарила по Харкову з “Ураганів” і”Смерчів”.

Під обстрілом був Центр крові, навчальний заклад і центр міста, з’явилася інформація про жертви серед цивільного населення. Також ворог вдарив по злітній смузі ХАЗу, поранення отримали троє нацгвардійців. Вперше близько 16 години дня харків’ян попередили про те, що на місто летять російські бомбардувальники.

До вечора начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що російська армія наступає на Харків за чотирма напрямками: з боку Сум, Дергачів, Вовчанська та Куп’янська. Одночасно надходили й відомості про успіхи Сил оборони у відбитті атак ворога. Так, у П’ятихатках знищили колону російських “Градів”. А український пілот збив на Харківщині російський Су-35.

Цього дня ЗСУ заявили про знищення понад 1000 окупантів. Також вперше з’явилися відомості про “привид Києва”, який за 30 годин збив шість ворожих літаків.

Церковне свято 25 лютого

23 лютого християни вшановують пам’ять святителя Мелетія, архієпископа Антіохійського. Мелетій був спочатку єпископом Севастійським у Вірменії, а згодом отримав Антіохійську кафедру. Боровся з єрессю аріан. Він висвятив у диякони майбутнього святителя Василія Великого, а також хрестив та виховував Йоана Златоустого. Коли імператором став Юліан Відступник, він вигнав Мелетія, проте його наступник Іовіан повернув святого на його катедру. У 363 році, святий Мелетій написав Богословський трактат “Виклад віри”, який сприяв зверненню до православ’я багатьох аріан. Головував на II Вселенському Соборі в Константинополі. Там він підняв руку і показав три пальці, потім з’єднав два пальці, а один пригнув і, благословивши народ, проголосив: “Три іпостасі розуміємо, про єдину істоту розмовляємо”. При цьому святителя осінив вогонь, немов блискавка. Під час цього Собору святитель Мелетій помер.

Народні прикмети

Якщо на полях ще лежить сніг, цьогорічний урожай буде хорошим.

Кішка ховається під ковдру або на батарею – незабаром похолодає.

Що не можна робити 25 лютого

Не можна викидати залишки хліба чи випічки.

Краще не вирушати в дорогу.