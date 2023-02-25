Сегодня 25 февраля: какой праздник и день в истории

25 февраля – День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ. В этот день английскую королеву Елизавету I подвергли анафеме, состоялась инаугурация Януковича, а россияне впервые ударили по Харькову из «Смерчей» и «Ураганов».

Праздники и памятные даты 25 февраля

25 февраля в Украине отмечают День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ.

25 февраля в истории

25 февраля 1570 года римский Папа Пий V объявил анафему английской королеве Елизавете I и провозгласил ее еретичкой. Для этого он издал буллу, которая известна как Regnans in Excelsis («Правящая на высоте»). Папа также освободил всех подданных Елизаветы от верности ей.

Причиной «бунта папы» было восстановление Елизаветой независимости церкви Англии от папской власти. Независимой английскую церковь сделал еще отец Елизаветы Генрих VIII, чтобы жениться на ее матери Анне Болейн. После смерти Генриха VIII страной правила старшая сводная сестра Елизаветы — Мария I, получившая прозвище Кровавая. Она была ревностной католичкой и на непродолжительное время вернула церкви Англии и Ирландии в католицизм. Однако между моментом, когда Елизавета отменила решение Марии, и анафемой от Папы прошло довольно продолжительное время – 11 лет, в течение которых в Риме надеялись на свадьбу английской королевы с кем-то из «католических женихов». Только разочаровавшись в этом плане, Папа пошел на конфронтацию. Впрочем, анафема никак не помешала Елизавете I успешно править Англией еще более 30 лет.

25 февраля 1918 года Малая Рада приняла закон о введении в УНР григорианского календаря – с тех пор Украина перешла на так называемый «новый стиль», по которому уже давно жили страны Европы.

25 февраля 1956 года Никита Хрущев «развенчал культ личности Сталина». На самом деле, «развенчание» проходило тайно – в последний день знаменитого ХХ съезда КПСС на закрытом заседании. Хрущев выступил с докладом «О культе личности и его последствиях». И впервые публично (пусть и в ограниченном круге) заявил о преступлениях и репрессиях 1930-х – 1950-х годов. Как вспоминали очевидцы, во время этой речи «в зале стояла глубокая тишина. Не слышно было ни скрипа кресел, ни кашля, ни шепота. Никто не смотрел друг на друга — то ли от случившейся неожиданности, то ли от смятения и страха. Шок был невероятно глубоким». Дальше доклад начали в печатном виде распространять «по партийной линии» внутри страны, но официально издать текст решились только в 1989-м.

25 февраля 2010 года в Киеве состоялась инаугурация президента Украины Виктора Януковича, который спустя четыре года после этих событий сбежал из страны, так и не сумев «успешно продать» ее россиянам.

25 февраля 2022 года в Украине был второй день полномасштабного вторжения РФ. В этот день бои развернулись под Киевом – в районе Гостомеля, Ворзеля и Бучи. Враг уже находился на ЧАЭС. Под Гостомелем сожгли первую колонну российской бронетехники, а на подступах к столице взорвали три моста.

В Херсонской области еще утром сражались за Антоновский мост, однако в течение дня местная ОВА заявила о захвате врагом переправы через Днепр. Вражеская техника двигалась по Сумам и окрестностям этого города. Бои развернулись в Мариуполе, а из Черниговской области сообщали о том, что приостановили наступление оккупантов.

На Харьковщине день начался с сообщений властей о боях с оккупантами в Дергачах и Печенегах. Российская армия окончательно перестала притворяться «освободителями» и ударила по Харькову из «Ураганов» и «Смерчей».

Под обстрелом был Центр крови, учебное заведение и центр города, появилась информация о жертвах среди гражданского населения. Также враг ударил по взлетной полосе ХАЗа, ранения получили трое нацгвардейцев. Впервые около 16 часов дня харьковчан предупредили о том, что на город летят российские бомбардировщики.

К вечеру начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что российская армия наступает на Харьков по четырем направлениям: со стороны Сум, Дергачей Волчанска и Купянска. Одновременно поступали и сведения об успехах сил обороны в отражении атак врага. Так, в Пятихатках уничтожили колонну российских «Градов». А украинский пилот сбил на Харьковщине российский Су-35.

В этот день ВСУ заявили об уничтожении более 1000 оккупантов. Также впервые появились сведения о «призраке Киева», который за 30 часов сбил шесть вражеских самолетов.

Церковный праздник 25 февраля

25 февраля христиане чтят память святителя Мелетия, архиепископа Антиохийского. Мелетий был сначала епископом Севастийским в Армении, а затем получил Антиохийскую кафедру. Боролся с ересью ариан. Он рукоположил в дьяконы будущего святителя Василия Великого, а также крестил и учил Иоанна Златоуста. Когда императором стал Юлиан Отступник, он изгнал Мелетия, однако его преемник вернул святого на его кафедру. В 363 году, святой Мелетий написал Богословский трактат «Изложение веры», способствовавший обращению в православие многих ариан. Председательствовал на II Вселенском соборе в Константинополе. Там он поднял руку и показал три пальца, затем соединил два пальца, а один пригнул и, благословив народ, провозгласил: «Три ипостаси понимаем, о едином существе говорим». При этом святителя осенил огонь, словно молния. Во время этого собора святитель Мелетий скончался.

Народные приметы

Если на полях еще лежит снег, урожай в этом году будет хорошим.

Кошка прячется под одеяло или на батарею – скоро похолодает.

Что нельзя делать 25 февраля

Нельзя выбрасывать остатки хлеба или выпечки.

Лучше не отправляться в путь.