Сьогодні 25 лютого: яке свято та день в історії

25 лютого – День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ. Цього дня в різні роки народилися Леся Українка та Лесь Курбас. У 1570-му Папа Римський Пій V оголосив анафему англійській королеві Єлизаветі I. У 1836-му Семюел Кольт запатентував у США свій револьвер. У 1918-му УНР перейшла на григоріанський календар (“новий стиль”). У 2022-му по Харкову вперше вдарили “смерчами” та “ураганами”, а під Києвом йшов бій за аеродром у Гостомелі.

Свята та пам’ятні дати 25 лютого

25 лютого – День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ.

У світі – День револьвера.

25 лютого в історії

25 лютого 1570 року Папа Римський Пій V оголосив анафему англійській королеві Єлизаветі I і проголосив її єретичкою. Для цього він видав буллу, відому як Regnans in Excelsis (“Та, що царює на висоті”). Папа також звільнив усіх підданих Єлизавети від вірності їй. Детальніше.

25 лютого 1836 року Семюел Кольт запатентував у США свій револьвер.

Як часто буває з успішними бізнесменами, Кольт не був винахідником цього типу зброї. Але завдяки своєму бізнес-чуттю та таланту зміг зробити револьвер зручним і необхідним кожному. Його вплив на суспільне життя в США можна оцінити за відомими висловлюваннями (що існують у кількох варіаціях): “Бог створив людей, а полковник Кольт зрівняв їх у правах” або “Бог створив людей слабких і сильних, а полковник Кольт зрівняв їхні шанси”.

Свій шлях у бізнесі Кольт розпочав ще у 14-річному віці, розробивши гальванічну батарею для підриву підводної міни. Він організував публічну демонстрацію свого винаходу, що закінчилася фіаско. Ні, міна вибухнула. Але в результаті потік води хлюпнув на публіку. Натовп збирався розправитися з юним генієм, але його врятував один із глядачів – Еліша Рут. Він був механіком і надалі працював із Кольтом. Після цього майбутній “збройовий барон” зацікавився виробництвом револьверів – сама конструкція вже була відома, але далека від ідеалу. Кольт пішов оригінальним шляхом: він вирішив заробити грошей, щоб замовити у професійних зброярів дослідні моделі. Для цього Кольт їздив країною і демонстрував дію “звеселяючого газу” на добровольцях, заробляючи гроші на “шоу”. Зібравши необхідну суму, він замовив у збройового майстра Джона Пірсона працездатну модель револьвера, яку надалі запатентував (18 грудня 1835 року у Великій Британії та 25 лютого 1836 року – у США). Отримавши патент, він започаткував власне виробництво. На той момент бізнесменові ще не було 22 років. Цю першу модель револьвера з назвою “Colt Paterson” він виробляв із 1836 по 1842 роки.

Але це ще не була історія стрімкого та нескінченного зльоту. У 1842-му Кольт збанкрутував. Усе виробниче обладнання та нереалізовану зброю довелося продати за 6 200 доларів. Виходом стала його давня ідея про підводну міну. Він зміг переконати Конгрес США в тому, що такі міни потрібні для захисту портів, і отримати 20 тисяч доларів на дослідні розробки. Ідеєю зацікавилася преса, тож Кольт отримав непоганий “піар”. А подальшому успіху сприяла війна з Мексикою. У США різко зросла потреба в зброї. У 1847-му Кольту надійшло державне замовлення на тисячу револьверів. На той час своїх виробничих потужностей він не мав, але знайшов вихід – звернувся до збройового фабриканта Елі Вітні. Виробництво налагодили на його потужностях у Коннектикуті. А в 1848-му Кольт уже відкрив тут і свою фірму. І дуже вчасно. Адже у 1848-му відбулася ще одна доленосна подія – у Каліфорнії знайшли золото, що дало старт “золотій лихоманці”. Її супроводжувала гостра потреба в захисті здобутого, і зброя Кольта стала в нагоді всім шукачам “легких грошей”. Бізнесмен швидко підлаштувався під потреби ринку та створив зі своїми зброярами шестизарядний кишеньковий револьвер 31-го калібру.

Поступово він став обов’язковим атрибутом для кожного, хто не хотів раптово втратити гроші та майно. Надалі Кольт постачав армію, створивши військовий револьвер “Colt 1851 Navy”. Геніальний бізнесмен помер у розквіті сил – у віці 48 років. Смерть була раптовою, преса повідомляла, що Кольт помер “від природних причин”. Прощалися з легендою залпами із тисячі гвинтівок та револьверів його виробництва.

25 лютого 1871 року народилася Леся Українка.

Лариса Косач з’явилася на світ у Новограді-Волинському (зараз Звягель) у родині мецената та статського радника Петра Косача та його дружини Ольги, більш відомої за літературним псевдонімом – Олена Пчілка. У сім’ї було шестеро дітей, Леся народилася другою. З самого дитинства у Лариси виявили хворобу, яка переслідуватиме її все життя – у 9-річному віці діагностували туберкульоз кісток. Тож дівчинка довгий час була прикута до ліжка. Проте здобула гарну домашню освіту, досконально знала близько десяти мов. До того ж у Лесі був абсолютний слух та надзвичайні здібності до музики. Але їй довелося залишити навчання після видалення уражених хворобою кісток.

Протягом усього життя Леся Українка лікувалася, заради чого об’їздила всю Європу та тривалий час мешкала в Єгипті. Проникнення європейською культурою та літературою відчутно в її творчості, поетесу називають одним із провісників модернізму в українській літературі. Вона також модернізувала українську мову.

“На той час українська література, яка була переважно сконцентрована на зображенні села, зіткнулася з проблемою нестачі слів для збільшення образності. Тому українська інтелігенція взялася за модернізацію української мови. Зокрема, Лесі Українці ми завдячуємо слів “промінь”, “напровесні”, – наводять приклади в Українському інституті національної пам’яті.

Творам Лесі Українки властиві феміністичні мотиви, що було нестандартним для патріархального суспільства Російської імперії. Попри слабке здоров’я, вона була надзвичайно активна не тільки у творчості, а й у громадській діяльності, займалася перекладами – просто “горіла”, намагаючись встигнути зробити якнайбільше. Швидкість, з якою вона працювала, можна оцінити хоча б за тим, що поему “Одержима” поетеса написала за одну ніч, а знамениту “Лісову пісню” – за 12 днів. Повне зібрання творів Лесі Українки видано у 14 томах.

У 27 років Лариса познайомилася з 18-річним першокурсником Климентом Квіткою.

Він також був хворим на туберкульоз. Дружба поступово переросла у відносини, і в 1907 році, коли Лесі було вже 36 років, вони одружилися. Разом вони були всі останні роки її життя, переїжджаючи то до Криму, то до Грузії, де Климент працював, а Леся лікувалася. Її організм здався у 1913 році – відмовили нирки.

У цей момент вона була в Грузії. Перед смертю Леся Українка продиктувала матері проєкти своєї не написаної драми “На берегах Олександрії”. Її опублікували у 1914 році. Поетесу поховали в Києві на Байковому цвинтарі. Чоловік Лесі Українки пережив її на 40 років, усе життя присвятивши збереженню її пам’яті.

25 лютого 1887 року народився Лесь Курбас – засновник харківського театру “Березіль”, знаменитий режисер та актор, який став жертвою сталінських репресій.

При народженні хлопчик отримав ім’я Олександр-Зенон Курбас. Він походив із Львівської області. Освіту здобув у Львові та Відні, закінчив драматичну школу при Віденській консерваторії. Перший професійний театр організував у Тернополі. А потім на запрошення режисера Миколи Садовського переїхав спочатку до Києва, а потім до тогочасної столиці УРСР – Харкова. За своє життя Курбас заснував шість театрів та зняв кілька фільмів на Одеській кіностудії. Найбільшого розквіту його творчість досягла у харківський період, коли режисер співпрацював із талановитим драматургом Миколою Кулішем.

“Завдяки Курбасу українське сценічне мистецтво європеїзувалося, відкривало для глядачів нові теми, героїв, прийоми. Він намагався поєднати національні традиції з найновішими формами європейського театру. Митець хотів змусити глядачів позбутися відчуття національної меншовартості. Закликав подолати обмеження свободи самовираження й не боятися виходити до світу з мистецькими пошуками та експериментами”, – відзначають в Українському інституті національної пам’яті.

Творчий розквіт Курбаса та Куліша завершився трагічно. Їх обох заарештували: Курбаса у 1933-му, а Куліша у 1934-му. 9 квітня 1934 року судова трійка колегії ГПУ засудила Курбаса до п’яти років таборів. Але на волю він так і не вийшов. 3 листопада 1937 року його, Куліша та цілу плеяду яскравих діячів українського відродження розстріляли в урочищі Сандармох.

25 лютого 1918 року Мала Рада ухвалила закон про впровадження в УНР григоріанського календаря – з того часу Україна перейшла на так званий “новий стиль”.

25 лютого 1956 року Микита Хрущов “розвінчав культ особистості Сталіна”. Детальніше.

25 лютого 2010 року в Києві відбулася інавгурація Януковича, який через чотири роки після цих подій втік з країни.

5 лютого 2022 року в Україні був другий день повномасштабного вторгнення РФ. Цього дня бої розгорнулися під Києвом – у районі Гостомеля, Ворзеля та Бучі. Ворог уже перебував на ЧАЕС. По Харкову вдарили зі “смерчів” та “ураганів”, а городян уперше попередили, що до Харкова летять російські бомбардувальники. Детальніше.

Церковне свято 25 лютого

25 лютого вшановують пам’ять святителя Тарасія Константинопольського. Святитель Тарасій жив у VIII – IX століттях. Він походив із знатної родини та здобув гарну освіту. Швидко досяг при дворі імператора звання сенатора. Патріарх Павло, який не знайшов у собі сил подолати брехню іконоборства, пішов у монастир, а святій цариці Ірині заявив, що гідним його наступником може стати лише Тарасій (на той момент – мирянин). Тарасій довго відмовлявся, але зрештою погодився – за умови, що буде скликано Вселенський Собор для засудження іконоборчої єресі. Тарасій зійшов на патріарший престол у 784 році, а у 787 році під його керівництвом відбувся VII Вселенський Собор, на якому були присутні 367 єпископів. На Соборі затвердили шанування ікон. Патріарх Тарасій керував церквою 22 роки. Він помер у 806 році, похований у заснованому ним монастирі на Босфорі.

Народні прикмети

Якщо 25 лютого випав сніг, то перед Великоднем тиждень буде дощовим та холодним.

Якщо кричать ворони – літо буде дощовим.

Що не можна робити 25 лютого

Не можна лінуватися.

Не можна сваритись.

Не бажано давати обіцянки, якщо не впевнені, що ви можете їх виконати.