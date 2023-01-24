Сьогодні 24 січня: яке свято та день в історії

24 січня за церковним календарем – день преподобного Феодосія Великого. Сьогодні – День зовнішньої розвідки України. Цього дня розпочалася “золота лихоманка”, а в Харкові створили об’єднання “Гарт”.

Свята та пам’ятні дати 24 січня

24 січня – День зовнішньої розвідки України.

Під егідою ООН відбувається Міжнародний день освіти.

24 січня в історії

24 січня 1848 року почався відлік “золотої лихоманки”, що охопила кілька сотень тисяч шукачів пригод. У цей день Джеймс Маршал виявив у Каліфорнії великий золотий злиток – на землях сільськогосподарської колонії Нова Швейцарія. Перше золото, яке запустило “лихоманку”, Маршал знайшов, коли розчищав річище струмка. Приховати знахідку йому не вдалося, тому всі колоністи кинулися на пошуки золота в долині місцевої річки. А коли вийшла публікація про знахідку в місцевій газеті, це стало відправною точністю справжнього божевілля. За короткий час до Каліфорнії прибули близько 300 тисяч золотошукачів. Люди прибували не лише з інших штатів, а й з-за кордону та з-за океанів. Під час “золотої лихоманки” у Каліфорнії справді знайшли золота на суму, еквівалентну в наш час кільком мільярдам доларів. Однак щастило далеко не всім: хтось ставав багатієм, хтось повертався додому з порожніми руками, а хтось впадав у відчай – і зводив рахунки з життям. ” Лихоманка” справила значний вплив на розвиток США. Місто Сан-Франциско швидко зросло, Каліфорнія потужно розбудовувалася й поступово стала окремим штатом у 1850 році.

24 січня 1923 року в Харкові з ініціативи Василя Еллана-Блакитного було створено літературну спілку “Гарт”. До неї увійшли на той момент найуспішніші українські поети та письменники. Вони позиціювали себе як “пролетарські”, але закріпили у статуті організації вимогу творчості українською мовою. На жаль, більшість із них в історію увійшли не як члени “Гарту” або його наступника – ВАПЛІТЕ, а як письменники “Розстріляного відродження”. Серед учасників “Гарту”, крім самого Еллана-Блакитного, були Тичина, Хвильовий, Йогансен, Сосюра, Довженко, Куліш та інші. Організація мала кілька філій, у тому числі в Києві та Одесі. Проте центральне бюро та найпотужніший осередок знаходилися в Харкові. Проіснував “Гарт” близько двох років – незадовго до смерті Еллана-Блакитного в 1925 році організація розпалася – з неї вийшла більшість письменників. Згодом майже повним складом вони стали членами іншої організації – ВАПЛІТЕ (Вільної академії пролетарської літератури).

24 січня 1984 року в США з’явилися у продажу перші персональні комп’ютери “Макінтош”, які вже на той час мали графічний інтерфейс користувача та комп’ютерну мишу. Ціна на ПК була близько 2500 доларів.

24 січня 1986 року американський космічний апарат “Вояджер-2” досяг Урана, пройшовши від нього з відривом 100 тис. км. Таким чином апарат став першим штучним об’єктом, який “долетів” до цієї далекої планети.

24 січня 1992 року незалежність України визнали Нідерланди, Малі, Кабо-Верде та Лесото. Україна цього дня встановила дипломатичні відносини з Австрією та Францією.

Церковне свято 24 січня

24 січня християни вшановують пам’ять преподобного Феодосія Великого. Феодосій був родом із Каппадокії. Прагнув самотнього життя, і оселився в пустельній печері в Палестині. Там він прожив 30 років у помірності та молитвах. Поступово довкола стали збиратися послідовники Феодосія, які хотіли жити під його керівництвом. Коли обране для усамітнення Феодосієм місце перестало вміщати людей, він пішов у пустелю, взявши із собою кадило з холодним вугіллям. Там, де вугілля розгорілося, преподобний заснував перший гуртожитський монастир (Лавру). Тут були не лише будинки для ченців, а й лікарні, притулки для людей похилого віку. За час життя преподобний Феодосій отримав дар зцілення та творив чудеса. Мирно помер у віці 105 років.

Народні прикмети

Відлига 24 січня – до ранньої та затяжної весни.

Туман – до великого розливу річок навесні.

Рідкісні хмари – до морозу.

Що не можна робити 24 січня

Не можна позичати гроші.

Не можна стригти волосся та обрізати нігті.

Не бажано виходити на вулицю на світанку.