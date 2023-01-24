Сегодня 24 января: какой праздник и день в истории

24 января по церковному календарю – день преподобного Феодосия Великого. Сегодня – День внешней разведки Украины. В этот день началась «золотая лихорадка», а в Харькове создали объединение «Гарт».

Праздники и памятные даты 24 января

24 января – День внешней разведки Украины.

Под эгидой ООН проходит Международный день образования.

24 января в истории

24 января 1848 года начался отсчет «золотой лихорадки», охватившей несколько сотен тысяч искателей приключений. В этот день Джеймс Маршал обнаружил в Калифорнии большой золотой слиток – на землях сельскохозяйственной колонии Новая Швейцария. Первое золото, запустившее «лихорадку», Маршал нашел, когда расчищал русло ручья. Скрыть находку ему не удалось, так что все колонисты бросились на поиски золота в долине местной реки. А когда вышла публикация о находке в местной газете, это стало отправной точной подлинного безумия. За короткое время в Калифорнию прибыло около 300 тысяч золотоискателей. Люди прибывали не только из других штатов, но и из-за границы и из-за океанов. Во время «золотой лихорадки» в Калифорнии действительно нашли золота на сумму, эквивалентную в наше время нескольким миллиардам долларов. Однако везло далеко не всем: кто-то становился богачом, кто-то возвращался домой с пустыми руками, а кто-то отчаивался — и сводил счеты с жизнью. «Лихорадка» оказала и значительное влияние на развитие США. Город Сан-Франциско быстро вырос, Калифорния мощно расстраивалась и постепенно стала отдельным штатом в 1850 году.

24 января 1923 года в Харькове по инициативе Василия Эллана-Блакитного был создан литературный союз «Гарт». В него вошли на тот момент самые успешные украинские поэты в писатели. Они позиционировали себя как «пролетарские», но при этом закрепили в уставе организации требование творчества на украинском языке. К сожалению, большинство из них в историю вошли не как члены «Гарта» или его преемника – ВАПЛИТЕ, а как писатели «Расстрелянного возрождения». Среди участников «Гарта», кроме самого Эллана-Блакитного, были Тычина, Хвылевой, Йогансен, Сосюра, Довженко, Кулиш и другие. У организации было несколько филиалов, в том числе в Киеве и Одессе. Однако центральное бюро и самая мощная ячейка находились в Харькове. Просуществовал «Гарт» около двух лет – незадолго до смерти Эллана-Блакитного в 1925 году организация распалась – из нее вышло большинство писателей. Впоследствии почти полным составом они стали членами другой организации – ВАПЛИТЕ (Свободной академии пролетарской литературы).

24 января 1984 года в США появились в продаже первые персональные компьютеры «Макинтош», уже к тому времени имевшие графический интерфейс пользователя и компьютерную мышь. Цена на ПК была около 2500 долларов.

24 января 1986 года американский космический аппарат «Вояджер-2» достиг Урана, пройдя от него на расстоянии 100 тыс. км. Таким образом аппарат стал первым искусственным объектом, который «долетел» до этой далекой планеты.

24 января 1992 года независимость Украины признали Нидерланды, Мали, Кабо-Верде и Лесото. Украина в этот день установила дипломатические отношения с Австрией и Францией.

Церковный праздник 24 января

24 января христиане чтят память преподобного Феодосия Великого. Феодосий был родом из Каппадокии. Стремился к одинокой жизни, и поселился в пустынной пещере в Палестине. Там он прожил 30 лет в умеренности и молитвах. Постепенно вокруг стали собираться последователи Феодосия, которые хотели жить под его руководством. Когда выбранное для уединения Феодосием место перестало вмещать людей, он удалился в пустыню, взяв с собой кадило с холодным углем. Там, где уголь разгорелся, преподобный основал первый общежительный монастырь (Лавру). Здесь были не только дома для монахов, но и больницы, приюты для престарелых. За время жизни преподобный Феодосий получил дар исцеления и творил чудеса. Мирно скончался в возрасте 105 лет.

Народные приметы

Оттепель 24 января – к ранней и затяжной весне.

Туман – к большому разливу рек весной.

Редкие тучи – к морозу.

Что нельзя делать 24 января

Нельзя одалживать деньги.

Нельзя стричь волосы и обрезать ногти.

Не желательно выходить на улицу на рассвете.