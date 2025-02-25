Терехов прокоментував звуки вибухів, що чують у Харкові
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Мер Харкова Ігор Терехов пояснив, що за звуки вибухів чули городяни в останні години.
«Звуки вибухів, які чутно в деяких районах міста, лунають з області. У Харкові прильотів не було. Але ворог кожного дня тероризує наше ближнє та дальнє передмістя», – повідомив Терехов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, вибух, новини Харкова, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2025 в 19:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов пояснив, що за звуки вибухів чули городяни в останні години.".