Терехов прокоментував звуки вибухів, що чують у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов пояснив, що за звуки вибухів чули городяни в останні години.

«Звуки вибухів, які чутно в деяких районах міста, лунають з області. У Харкові прильотів не було. Але ворог кожного дня тероризує наше ближнє та дальнє передмістя», – повідомив Терехов.