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Ночь взрывов в Харькове: Терехов сообщил о трех «прилетах»

Происшествия 00:42   26.02.2025
Оксана Горун
Ночь взрывов в Харькове: Терехов сообщил о трех «прилетах»

Харьков атакуют БпЛА. Жители слышат работу ПВО. Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что в городе есть попадания.

 «Есть три прилета по городу, по предварительной информации — в Шевченковском и Киевском районах. На данную минуту информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — написал Терехов ночью 26 февраля.

Воздушную тревогу в Харькове объявили в 23:46  — жителей информировали об угрозе атаки «шахедов». В разных районах была слышна работа ПВО. Взрывы начались около полуночи и продолжались в течение получаса.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 00:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков атакуют БпЛА. Жители слышат работу ПВО. Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что в городе есть попадания".