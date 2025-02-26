Ночь взрывов в Харькове: Терехов сообщил о трех «прилетах»

Харьков атакуют БпЛА. Жители слышат работу ПВО. Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что в городе есть попадания.

«Есть три прилета по городу, по предварительной информации — в Шевченковском и Киевском районах. На данную минуту информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — написал Терехов ночью 26 февраля.

Воздушную тревогу в Харькове объявили в 23:46 — жителей информировали об угрозе атаки «шахедов». В разных районах была слышна работа ПВО. Взрывы начались около полуночи и продолжались в течение получаса.