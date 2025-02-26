«Прилеты» в центре и Киевском районе Харькова – фото при свете дня
Коммунальщики устраняют последствия ночных ударов РФ в Харькове, сообщили в горсовете.
«Работы продолжаются возле поврежденной многоэтажки в Киевском районе, а также в центральной части города. Коммунальщики убирают битые стекла и крупногабаритный мусор», — отметили в мэрии.
По данным горсовета, в результате атаки повреждены 11 зданий в Киевском и Шевченковском районах. В общем выбито 639 окон в квартирах, еще 53 — в местах общего пользования. По состоянию на 11:00 коммунальщики закрыли почти половину контуров.
«Также рабочие КП «Горсвет» устранили повреждение 80 м кабеля и отремонтировали восемь фонарей в Киевском районе. Сейчас ведутся работы по восстановлению освещения», — добавили в мэрии.
Напомним, воздушную тревогу в Харькове объявили 25 февраля в 23:46 – жителей информировали об угрозе атаки «Шахедов». В разных районах была слышна работа ПВО. Взрывы начались около полуночи и продолжались в течение получаса. Уже ночью 26 февраля мэр Игорь Терехов сообщил о трех «прилетах» в двух районах Харькова – Шевченковском и Киевском. По данным Харьковской областной прокуратуры, по городу ударили три БпЛА «Герань». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате попадания обломков повреждено остекление в жилом доме, университет, оперный театр и кафе. В результате «прилетов» три женщины получили острую реакцию на стресс.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: коммунальщики, новости Харькова, прилет, удар;
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 12:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики устраняют последствия ночных ударов РФ в Харькове, сообщили в горсовете.".