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«Прилеты» в центре и Киевском районе Харькова – фото при свете дня

Происшествия 12:35   26.02.2025
Виктория Яковенко
«Прилеты» в центре и Киевском районе Харькова – фото при свете дня Фото: Харьковский горсовет

Коммунальщики устраняют последствия ночных ударов РФ в Харькове, сообщили в горсовете.

«Работы продолжаются возле поврежденной многоэтажки в Киевском районе, а также в центральной части города. Коммунальщики убирают битые стекла и крупногабаритный мусор», — отметили в мэрии.

По данным горсовета, в результате атаки повреждены 11 зданий в Киевском и Шевченковском районах. В общем выбито 639 окон в квартирах, еще 53 — в местах общего пользования. По состоянию на 11:00 коммунальщики закрыли почти половину контуров.

«Также рабочие КП «Горсвет» устранили повреждение 80 м кабеля и отремонтировали восемь фонарей в Киевском районе. Сейчас ведутся работы по восстановлению освещения», — добавили в мэрии.

удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, воздушную тревогу в Харькове объявили 25 февраля в 23:46 – жителей информировали об угрозе атаки «Шахедов». В разных районах была слышна работа ПВО. Взрывы начались около полуночи и продолжались в течение получаса. Уже ночью 26 февраля мэр Игорь Терехов сообщил о трех «прилетах» в двух районах Харькова – Шевченковском и Киевском. По данным Харьковской областной прокуратуры, по городу ударили три БпЛА «Герань». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате попадания обломков повреждено остекление в жилом доме, университет, оперный театр и кафе. В результате «прилетов» три женщины получили острую реакцию на стресс.

Читайте также: Есть погибшие и раненые: Синегубов об обстрелах Харькова и области

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 12:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики устраняют последствия ночных ударов РФ в Харькове, сообщили в горсовете.".