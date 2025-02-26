Есть погибшие и раненые: Синегубов об обстрелах Харькова и области
Утром 26 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о вражеских ударах по Харьковщине.
Накануне утром враг периодически бил по Богодуховскому району. В 11:46 в Золочеве зафиксировали «прилет» КАБа – в результате удара повреждены многоэтажки, автомобили, пострадала женщина. Повторный удар по селу произошел в 12:35 – еще одна женщина получила ранение, ее госпитализировали.
«13:30 Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, на автодороге между с. Белый Колодец и с. Караичное. В результате обстрела из РСЗО поврежден легковой автомобиль. Погиб мужчина, еще один получил ранения», – написал начальник ХОВА.
Через полчаса прилетело уже по Купянщине – в селе Кутьковка вследствие удара FPV-дрона пострадал 55-летний мужчина. После чего до самого вечера россияне время от времени терроризировали Богодуховский и Купянский район. Из-за ударов разрушены дома, хозпостройки, повреждены авто.
Кроме того, Синегубов напомнил, что ночью оккупанты били по Харькову.
«В результате попадания обломков БпЛА «Герань» повреждены многоквартирные дома, университет, помещения театра и кафе. В 9-этажном доме возник пожар, у двух женщин 40 и 86 лет острая реакция на стресс, еще пятеро спасли. Также были повреждены тротуар и контактная сеть троллейбуса», – добавил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 08:54;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 26 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о вражеских ударах по Харьковщине. Накануне утром враг периодически бил по Богодуховскому…".