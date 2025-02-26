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Є загиблі та поранені: Синєгубов про обстріли Харкова та області

Події 08:54   26.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Є загиблі та поранені: Синєгубов про обстріли Харкова та області Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Вранці 26 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про ворожі удари по Харківщині.

Напередодні вранці ворог періодично бив по Богодухівському району. Об 11:46 у Золочеві зафіксували “приліт” КАБу – внаслідок удару пошкоджені багатоповерхівки, автомобілі, постраждала жінка. Повторний удар по селу стався о 12:35 – ще одна жінка отримала поранення, її госпіталізували.

“13:30 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, на автодорозі між с. Білий Колодязь та с. Караїчне. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено легковий автомобіль. Загинув чоловік, ще один отримав поранення”, – написав начальник ХОВА.

Через пів години прилетіло вже по Куп’янщині – у селі Кутьківка внаслідок удару FPV-дрона постраждав 55-річний чоловік. Після чого до самого вечора росіяни час від часу тероризували Богодухівський та Куп’янський район. Через удари зруйновані будинки, господарські споруди, пошкоджені авто.

Крім того, Синєгубов нагадав, що вночі окупанти били по Харкову.

Внаслідок влучання уламків БпЛА «Герань» пошкоджено багатоквартирні будинки, університет, приміщення театру та кафе. У 9-поверховому будинку виникла пожежа, у двох жінок 40 і 86 років гостра реакція на стрес, ще п’ятьох врятували. Також були пошкоджені тротуар та контактна мережа тролейбуса“, – додав Синєгубов.

Читайте також: Пошкоджений університет, оперний театр: чим били по Харкову (відео, фото)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2025 в 08:54;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 26 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про ворожі удари по Харківщині.".