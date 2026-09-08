ISW: РФ прагне показати якісь успіхи на Вовчанському напрямку до зими

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прокоментували ситуацію на фронті Харківщини, наголосивши, що помітних успіхів у росіян немає. При цьому вони спростували заяви ворога про нібито оточення ЗСУ між Вовчанськом та Великим Бурлуком.

Експерти зазначили, що росіяни дійсно активізувалися на Вовчанському напрямку. Там спостерігається посилення штурмів ЗС РФ. Однак це пов’язано лише з тим, що ворог усвідомлює: показати якісь результати необхідно встигнути до зими.

“Майбутня втрата зеленого прикриття восени не дозволить російським розвідникам сховатися від українських безпілотників і завадить просуванню росіян”, – пояснили в Інституті вивчення війни.

Також експерти зазначили: заяви росіян про нібито оточення українських військових між Вовчанськом та Великим Бурлуком – безпідставні.

“Полковник Віктор Трегубов 7 вересня заявив, що російські війська навіть не досягли південної околиці Волчанська (на північний схід від Харкова) і просунулися лише на відстань від трьох до п’яти кілометрів від міжнародного кордону на напрямках на Вовчанськ та Великий Бурлук”, – підтвердили в ISW.