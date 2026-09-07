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Анджеліна Джолі побувала у Харкові: її син тренувався з військовими

Суспільство 21:47   07.09.2026
Олена Нагорна
Анджеліна Джолі побувала у Харкові: її син тренувався з військовими Фото: Федерація боксу України

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі серед інших українських міст відвідала Харків. Про це вперше повідомили офіційно, у Федерації боксу України. Зірка побувала у боксерському клубі Spadkoyemets.

Як зазначили у Федерації, актриса зустрілася у залі з українськими захисниками.

“Звичайний тренувальний день у залі раптом отримав несподіване продовження. Серед гостей клубу опинилася одна з найвідоміших акторок світу. Її син Нокс разом з українськими захисниками провів у клубі тренування з тайського боксу”, – йдеться у публікації.

Як писали ЗМІ, Анджеліна Джолі наприкінці серпня — на початку вересня здійснила неофіційний візит до України, відвідавши також Львів, Тернопіль, Полтаву та Кременчук.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, Анджеліна Джолі у березні 2025 року зв’язалася з 14-річною Поліною з Ізюма, яка отримала тяжкі поранення внаслідок російського удару.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2026 в 21:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голлівудська акторка Анджеліна Джолі серед інших українських міст відвідала Харків. Про це вперше повідомили офіційно, у Федерації боксу України.".