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Анджелина Джоли побывала в Харькове: ее сын тренировался с военными

Общество 21:47   07.09.2026
Елена Нагорная
Анджелина Джоли побывала в Харькове: ее сын тренировался с военными Фото: Федерация бокса Украины

Голливудская актриса Анджелина Джоли среди прочих украинских городов посетила Харьков. Об этом впервые сообщили официально, в Федерации бокса Украины. Звезда побывала в боксерском клубе Spadkoyemets.

Как отметили в Федерации, актриса встретилась в зале с украинскими защитниками.

«Обычный тренировочный день в зале внезапно получил неожиданное продолжение. Среди гостей клуба оказалась одна из самых известных актрис мира. Ее сын Нокс вместе с украинскими защитниками провел в клубе тренировку по тайскому боксу», — говорится в публикации.

Как писали СМИ, Анджелина Джоли в конце августа — начале сентября совершила неофициальный визит в Украину, посетив также Львов, Тернополь, Полтаву и Кременчуг.

Как сообщала МГ «Объектив», Анджелина Джоли в марте 2025 года связалась с 14-летней Полиной из Изюма, которая получила тяжелые ранения в результате российского удара.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2026 в 21:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Голливудская актриса Анджелина Джоли среди прочих украинских городов посетила Харьков. Об этом впервые сообщили официально, в Федерации бокса Украины.".