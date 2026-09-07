Анджелина Джоли побывала в Харькове: ее сын тренировался с военными

Голливудская актриса Анджелина Джоли среди прочих украинских городов посетила Харьков. Об этом впервые сообщили официально, в Федерации бокса Украины. Звезда побывала в боксерском клубе Spadkoyemets.

Как отметили в Федерации, актриса встретилась в зале с украинскими защитниками.

«Обычный тренировочный день в зале внезапно получил неожиданное продолжение. Среди гостей клуба оказалась одна из самых известных актрис мира. Ее сын Нокс вместе с украинскими защитниками провел в клубе тренировку по тайскому боксу», — говорится в публикации.

Как писали СМИ, Анджелина Джоли в конце августа — начале сентября совершила неофициальный визит в Украину, посетив также Львов, Тернополь, Полтаву и Кременчуг.

Как сообщала МГ «Объектив», Анджелина Джоли в марте 2025 года связалась с 14-летней Полиной из Изюма, которая получила тяжелые ранения в результате российского удара.