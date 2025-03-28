Анджелина Джоли передала записку раненой девочке с Харьковщины (фото)

Голливудская актриса Анджелина Джоли связалась с 14-летней Полиной из Изюма, которая получила тяжелые ранения в результате российского удара в феврале. Об этом сообщает организация «United24».

«Сейчас Полина проходит лечение в детской больнице «Охматдет». Ее самая большая мечта — снова ходить, и украинские врачи работают над тем, чтобы это стало реальностью. Также девочка рассказала, что очень хотела бы встретиться с Анджелиной», – говорится в сообщении.

Отмечается, что когда актриса узнала историю Полины, позвонила по телефону и передала записку со словами поддержки.

Напомним, около 11:35 4 февраля военные РФ нанесли удар ракетой «Искандер» по мэрии в Изюме. Часть здания обвалилась. Погибли шесть человек: две сестры 18 и 19 лет (старшая была беременна) и четверо мужчин в возрасте от 40 до 70 лет. Около полусотни человек пострадали. Среди раненых местные жители, пришедшие получить государственные услуги, и люди, которые живут рядом или просто проходили мимо, в том числе три ребенка. Это мальчик 6 лет и две девочки 14 и 16 лет, сообщил спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.