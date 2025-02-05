Еще одна жертва удара по Изюму: в больнице умер 61-летний мужчина

В больнице умер 61-летний мужчина, получивший ранения в результате удара РФ по городу Изюм в Харьковской области 4 февраля.

«Врачи сутки боролись за его жизнь, но спасти не удалось», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, около 11:35 4 февраля военные РФ нанесли удар ракетой «Искандер» по мэрии в Изюме. Часть здания обвалилась. Повреждены дома вокруг. Погибли пять человек: две сестры 18 и 19 лет (старшая была беременна) и трое мужчин в возрасте от 40 до 70 лет. Около полусотни человек пострадали. Среди раненых местные жители, пришедшие получить государственные услуги, и люди, которые живут рядом или просто проходили мимо, в том числе три ребенка. Это мальчик 6 лет и две девочки 14 и 16 лет, сообщил спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко. На удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. 5 февраля директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол сообщил, что количество пострадавших вследствие обстрела возросло до 57, а тела всех погибших уже идентифицировали.