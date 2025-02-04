По Изюму ударил «Искандер»: новые подробности, фото (дополняется)

Появились фото последствий вражеского удара по городу Изюм в Харьковской области.

Дополнено в 15:29. Предварительно, по Изюму ударила ракета «Искандер», сообщил новые данные глава ХОВА Олег Синегубов.

«Погибли 44-летний мужчина, 69-летний мужчина и две женщины и один мужчина – их данные устанавливают. Пострадали 50 человек, в том числе три ребенка. Частично разрушено административное здание Изюмского городского совета, повреждено административное здание и остекление окон в трех жилых многоквартирных домах», — отметил Синегубов.

Он уточнил, что большинство пострадавших – работники налоговой, Службы по делам детей, отдела государственной исполнительной службы, медицинского колледжа и других учреждений.

Дополнено в 15:12. В Изюме уже 43 пострадавших после российского ракетного удара. Из них трое – дети, сообщили в ГСЧС Украины.

«В результате обстрела частично разрушены и повреждены административные здания, жилые дома. На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативные группы полиции, спасатели и медики. Правоохранители проводят осмотр места происшествия, фиксируют последствия преступления и собирают доказательную базу», – добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, россияне ударили по городу около 11:40.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (военные преступления) УКУ.

Дополнено в 14:52. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что среди пострадавших в результате удара по Изюму две девочки: 6 и 16 лет. Их состояние – среднее.

«Поисково-спасательная операция завершена. По нашей информации, пока под завалами людей нет», — отметил Синегубов.

Дополнено в 14:34. Уже более 40 человек обратились за медицинской помощью в результате удара РФ по Изюму, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«24 человека госпитализированы, в том числе девочка 15 лет. Пять человек погибли на месте в результате такого ракетного удара», — рассказал Синегубов.

Также, по его данным, из-за «прилета» пострадали 170 квартир – в них выбило окна. Соответствующие службы уже приступили к ликвидации последствий.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Дополнено в 14:21. Поисково-спасательные работы на месте удара по Изюму завершены, сообщили в ГСЧС Украины.

«До 34 человек, в том числе трое детей, возросло количество пострадавших в результате российского ракетного удара (данные уточняются). К сожалению, пять человек погибли», — отметили спасатели.

Видео: ГСЧС Украины

14:12. «Террор против безоружных людей среди бела дня! Последствия вражеского обстрела Изюм. Погибли пять гражданских. Оккупант продолжает воевать с мирными жителями Харьковщины», — написал глава ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, 4 февраля, предварительно баллистической ракетой, армия РФ ударила по админзданию в центре Изюма. Известно, что в результате «прилета» погибли пять человек, более 30 человек пострадали, среди них – 15-летняя девочка. На удар отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский.