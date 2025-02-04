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По Ізюму вдарив “Іскандер”: нові подробиці, фото (доповнюється)

Події 15:29   04.02.2025
Вікторія Яковенко
По Ізюму вдарив “Іскандер”: нові подробиці, фото (доповнюється) Фото: Олег Синєгубов

З’явились фото наслідків ворожого удару по місту Ізюм на Харківщині.

Доповнено о 15:30. Попередньо, по Ізюму вдарила ракета «Іскандер», повідомив нові дані голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Загинули 44-річний чоловік, 69-річний чоловік та дві жінки і один чоловік — їх дані встановлюють. Постраждали 50 людей, серед них три дитини. Частково зруйнована адміністративна будівля Ізюмської міської ради, пошкоджена адміністративна будівля та скління вікон у трьох житлових багатоквартирних будинків», – зазначив Синєгубов.

Він уточнив, що більшість постраждалих — працівники податкової, Служби у справах дітей, відділу державної виконавчої служби, медичного коледжу та інших установ.

Доповнено о 15:12. В Ізюмі вже 43 постраждалих після російського ракетного удару. З них троє – діти, повідомили у ДСНС України.

«Внаслідок обстрілу частково зруйновані та пошкоджені адміністративні будівлі, житлові будинки. На місце події оперативно прибули слідчо-оперативні групи поліції, рятувальники та медики. Правоохоронці проводять огляд місця події, фіксують наслідки злочину та збирають доказову базу», – додали у ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними правоохоронців, росіяни вдарили по місту близько 11:40.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) ККУ.

Доповнено о 14:52. Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що серед постраждалих внаслідок удару по Ізюму дві дівчини: 6 та 16 років. Їхній стан — середній.

«Пошуково-рятувальна операція завершена. За нашою інформацією, наразі під завалами людей немає», – зазначив Синєгубов.

Доповнено о 14:35. Вже понад 40 людей звернулися за медичною допомогою внаслідок удару РФ по Ізюму, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«24 людини шпиталізовані, в тому числі дівчинка 15 років. П’ять людей загинули на місці внаслідок такого ракетного удару», – розповів Синєгубов.

Також, за його даними, через «приліт» постраждали 170 квартир – у них вибило вікна. Відповідні служби вже почали ліквідовувати наслідки.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Доповнено о 14:21. Пошуково-рятувальні роботи на місці удару по Ізюму завершені, повідомили у ДСНС України.

«До 34 людей, зокрема троє дітей, зросла кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару (дані уточнюються). На жаль, п’ять осіб загинули», – зазначили рятувальники.

Відео: ДСНС України

«Терор проти беззбройних людей серед білого дня! Наслідки ворожого обстрілу м. Ізюм. Загинули п’ять цивільних. Окупант продовжує воювати з мирними жителями Харківщини», – написав голова ХОВА Олег Синєгубов.

удар Изюм
Фото: Олег Синєгубов
удар Изюм
Фото: Олег Синєгубов
удар Изюм
Фото: Олег Синєгубов
удар Изюм
Фото: Олег Синєгубов
удар Изюм
Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, 4 лютого, попередньо балістичною ракетою, армія РФ вдарила по адмінбудівлі в центрі Ізюма. Відомо, що внаслідок «прильоту» загинули п’ять людей, понад 30 постраждали, серед них – 15 річна дівчинка. На удар відреагував і президент України Володимир Зеленський.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2025 в 15:29;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З’явились фото наслідків ворожого удару по місту Ізюм на Харківщині.".