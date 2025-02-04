РФ вдарила ракетою по центру Ізюма: загинули чотири людини (доповнюється)
Фото: pixabay.com
4 лютого армія РФ атакувала, попередньо, балістичною ракетою місто Ізюм на Харківщині.
Доповнено о 12:24. Ще одна людина знаходиться під завалами, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.
“Частково зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено житловий пʼятиповерховий будинок. Працюють рятувальники, екстрена медична допомога, кінологічна служба”, – додав Синєгубов.
Доповнено о 12:13. Ворог вдарив по центру Ізюма. Кількість постраждалих збільшилася до 20 людей, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
12:07. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, внаслідок «прильоту» загинули чотири людини. Вже відомо про 17 постраждалих, п’ять із них – шпиталізували.
На місці удару працюють усі екстрені служби, додав Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ізюм, Олег Синегубов, ракета, удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2025 в 12:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 лютого армія РФ атакувала, попередньо, балістичною ракетою місто Ізюм на Харківщині.".