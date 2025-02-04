РФ вдарила ракетою по центру Ізюма: загинули чотири людини (доповнюється)

4 лютого армія РФ атакувала, попередньо, балістичною ракетою місто Ізюм на Харківщині.

Доповнено о 12:24. Ще одна людина знаходиться під завалами, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Частково зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено житловий пʼятиповерховий будинок. Працюють рятувальники, екстрена медична допомога, кінологічна служба”, – додав Синєгубов.

Доповнено о 12:13. Ворог вдарив по центру Ізюма. Кількість постраждалих збільшилася до 20 людей, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

12:07. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, внаслідок «прильоту» загинули чотири людини. Вже відомо про 17 постраждалих, п’ять із них – шпиталізували.

На місці удару працюють усі екстрені служби, додав Синєгубов.