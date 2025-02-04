Live
  • Вт 04.02.2025
  • Харьков  +0°С
  • USD 41.79
  • EUR 42.86

РФ ударила ракетой по центру Изюма: погибли четыре человека (дополняется)

Происшествия 12:24   04.02.2025
Виктория Яковенко
РФ ударила ракетой по центру Изюма: погибли четыре человека (дополняется)

4 февраля армия РФ атаковала, предварительно, баллистической ракетой город Изюм на Харьковщине.

Дополнено в 12:24. Еще один человек находится под завалами, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.

«Частично разрушены административные здания, поврежден жилой пятиэтажный дом. Работают спасатели, экстренная медицинская помощь, кинологическая служба», — добавил Синегубов.

Дополнено в 12:13. Враг ударил по центру Изюма. Число пострадавших увеличилось до 20 человек, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

12:07. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, в результате «прилета» погибли четыре человека. Уже известно о 17 пострадавших, пять из них – госпитализированы.

На месте удара работают все экстренные службы, добавил Синегубов.

Читайте также: Весь день РФ била по Купянщине: есть раненые, повреждены авто «скорой» и копов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
На ремонте дороги под Харьковом в сторону границы с РФ разбазарили 4,2 млн грн
На ремонте дороги под Харьковом в сторону границы с РФ разбазарили 4,2 млн грн
03.02.2025, 17:34
Новости Харькова — главное за 4 февраля: ракетный удар по Изюму — жертвы
Новости Харькова — главное за 4 февраля: ракетный удар по Изюму — жертвы
04.02.2025, 12:16
РФ ударила ракетой по центру Изюма: погибли четыре человека (дополняется)
РФ ударила ракетой по центру Изюма: погибли четыре человека (дополняется)
04.02.2025, 12:24
Почему Двуречная может стать «вторым Волчанском», объяснил Машовец
Почему Двуречная может стать «вторым Волчанском», объяснил Машовец
04.02.2025, 10:01
Сегодня 4 февраля: какой праздник и день в истории
Сегодня 4 февраля: какой праздник и день в истории
04.02.2025, 06:00
Больше 2 млн грн хотят потратить на ремонт туалета в харьковском Саржином яру
Больше 2 млн грн хотят потратить на ремонт туалета в харьковском Саржином яру
03.02.2025, 18:44

Новости по теме:

21:35
Четверо человек подорвались в Изюме на Харьковщине
15:32
«Легкий способ» получить водительские права: изюмчанину вручили подозрение
13:37
Сдача Купянска это реальная перспектива, заявил в видео военный эксперт
18:46
Подозреваемые в махинациях с єВідновленням на Харьковщине вышли из-под стражи
13:11
Работала на оккупантов в Изюме: экс-полицейскую «посадили» на 15 лет

Вы читали новость: «РФ ударила ракетой по центру Изюма: погибли четыре человека (дополняется)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 февраля 2025 в 12:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 февраля армия РФ атаковала, предварительно, баллистической ракетой город Изюм на Харьковщине.".