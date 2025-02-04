РФ ударила ракетой по центру Изюма: погибли четыре человека (дополняется)
4 февраля армия РФ атаковала, предварительно, баллистической ракетой город Изюм на Харьковщине.
Дополнено в 12:24. Еще один человек находится под завалами, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.
«Частично разрушены административные здания, поврежден жилой пятиэтажный дом. Работают спасатели, экстренная медицинская помощь, кинологическая служба», — добавил Синегубов.
Дополнено в 12:13. Враг ударил по центру Изюма. Число пострадавших увеличилось до 20 человек, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
12:07. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, в результате «прилета» погибли четыре человека. Уже известно о 17 пострадавших, пять из них – госпитализированы.
На месте удара работают все экстренные службы, добавил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Изюм, Олег Синегубов, ракета, удар;
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2025 в 12:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 февраля армия РФ атаковала, предварительно, баллистической ракетой город Изюм на Харьковщине.".