РФ ударила ракетой по центру Изюма: погибли четыре человека (дополняется)

4 февраля армия РФ атаковала, предварительно, баллистической ракетой город Изюм на Харьковщине.

Дополнено в 12:24. Еще один человек находится под завалами, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.

«Частично разрушены административные здания, поврежден жилой пятиэтажный дом. Работают спасатели, экстренная медицинская помощь, кинологическая служба», — добавил Синегубов.

Дополнено в 12:13. Враг ударил по центру Изюма. Число пострадавших увеличилось до 20 человек, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

12:07. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, в результате «прилета» погибли четыре человека. Уже известно о 17 пострадавших, пять из них – госпитализированы.

На месте удара работают все экстренные службы, добавил Синегубов.