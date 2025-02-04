Весь день РФ била по Купянщине: есть раненые, повреждены авто «скорой» и копов

В течение минувших суток под обстрелами РФ оказывался преимущественно Купянский район, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

Обстрелы начались с 10:00 – в селе Благодатовка враг повредил частный дом и хозпостройку. Уже через 20 минут FPV-дрон прилетел по Купянску, повредив авто полицейских.

«10:30 Лозовский район, Алексеевская ТГ, с. Алексеевка в поле найдены остатки сбитого БпЛА», – отметил Синегубов.

После чего оккупанты начали систематически бить по Купянщине. Вначале FPV-дрон повредил авто «скорой». Ближе к вечеру враг выпустил уже КАБы, повредив гражданское предприятие.

«16:15 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. Поврежден частный дом, гараж. Пострадала 71-летняя женщина. 16:30 Купянский р-н, г. Купянск. В результате попадания дрона поврежден автомобиль», – пишет начальник ХОВА.

Позже под обстрелом оказался Богодуховский район – в 16:40 КАБы упали в селе Муравское и Березовка. Обе авиабомбы попали по открытой местности, информации о пострадавших нет.

Тем временем в облуправлении Нацполиции добавили, что под утро, около 04:00, россияне ударили тремя КАБами в районе села Уды.