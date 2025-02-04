Весь день РФ била по Купянщине: есть раненые, повреждены авто «скорой» и копов
В течение минувших суток под обстрелами РФ оказывался преимущественно Купянский район, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
Обстрелы начались с 10:00 – в селе Благодатовка враг повредил частный дом и хозпостройку. Уже через 20 минут FPV-дрон прилетел по Купянску, повредив авто полицейских.
«10:30 Лозовский район, Алексеевская ТГ, с. Алексеевка в поле найдены остатки сбитого БпЛА», – отметил Синегубов.
После чего оккупанты начали систематически бить по Купянщине. Вначале FPV-дрон повредил авто «скорой». Ближе к вечеру враг выпустил уже КАБы, повредив гражданское предприятие.
«16:15 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. Поврежден частный дом, гараж. Пострадала 71-летняя женщина. 16:30 Купянский р-н, г. Купянск. В результате попадания дрона поврежден автомобиль», – пишет начальник ХОВА.
Позже под обстрелом оказался Богодуховский район – в 16:40 КАБы упали в селе Муравское и Березовка. Обе авиабомбы попали по открытой местности, информации о пострадавших нет.
Тем временем в облуправлении Нацполиции добавили, что под утро, около 04:00, россияне ударили тремя КАБами в районе села Уды.
Читайте также: Куда бил враг и, где пытался наступать в течение суток, сообщили в Генштабе
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Весь день РФ била по Купянщине: есть раненые, повреждены авто «скорой» и копов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 февраля 2025 в 09:08;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток под обстрелами РФ оказывался преимущественно Купянский район, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".