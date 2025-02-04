Куда бил враг и, где пытался наступать в течение суток, сообщили в Генштабе

О боях на Харьковщине, а также авиаобстрелах населенных пунктов области, проинформировали в Генштабе ВСУ.

На севере Харьковщины СОУ отбили одну атаку россиян в районе Волчанска. Тогда как на Купянщине было 13 боестолкновений.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Песчаного и Загрызово», – пишут в ГШ.

В течение суток под вражескими авиаударами оказалась Боровая, Бочковое, Песчаное, Барановка, Загрызово, Кондрашовка и Зеленый Гай.

Кроме того, в Генштабе обновили информацию о потерях врага: