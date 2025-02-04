Live
  • Вт 04.02.2025
  • Харьков  -1°С
  • USD 41.79
  • EUR 42.86

Куда бил враг и, где пытался наступать в течение суток, сообщили в Генштабе

Украина 08:11   04.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Куда бил враг и, где пытался наступать в течение суток, сообщили в Генштабе Фото: Генштаб ВСУ

О боях на Харьковщине, а также авиаобстрелах населенных пунктов области, проинформировали в Генштабе ВСУ.

На севере Харьковщины СОУ отбили одну атаку россиян в районе Волчанска. Тогда как на Купянщине было 13 боестолкновений.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Песчаного и Загрызово», – пишут в ГШ.

Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток под вражескими авиаударами оказалась Боровая, Бочковое, Песчаное, Барановка, Загрызово, Кондрашовка и Зеленый Гай.

Кроме того, в Генштабе обновили информацию о потерях врага:

Читайте также: ISW: РФ продвинулась на Купянском и Боровском направлении, ВСУ – в Загрызово

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 4 февраля: утренний удар по области, атака БпЛА
Новости Харькова — главное за 4 февраля: утренний удар по области, атака БпЛА
04.02.2025, 09:16
Сегодня 4 февраля: какой праздник и день в истории
Сегодня 4 февраля: какой праздник и день в истории
04.02.2025, 06:00
ISW: РФ продвинулась на Купянском и Боровском направлении, ВСУ – в Загрызово
ISW: РФ продвинулась на Купянском и Боровском направлении, ВСУ – в Загрызово
04.02.2025, 07:28
После драки у ТРЦ «Никольский» полиция усилила патрулирование Харькова (видео)
После драки у ТРЦ «Никольский» полиция усилила патрулирование Харькова (видео)
03.02.2025, 20:31
Взрыв раздался в громаде под Харьковом: что это было
Взрыв раздался в громаде под Харьковом: что это было
03.02.2025, 12:33
Весь день РФ била по Купянщине: есть раненые, повреждены авто «скорой» и копов
Весь день РФ била по Купянщине: есть раненые, повреждены авто «скорой» и копов
04.02.2025, 09:08

Новости по теме:

08:11
Генштаб: 20 боев было в Харьковской области, РФ активизировалась на Купянщине
08:56
Россияне штурмовали Волчанск и села Купянского района — Генштаб ВСУ
08:28
Где наступал враг на Харьковщине и есть ли успехи у РФ, рассказали в Генштабе
08:34
Генштаб: почти пять с половиной тысяч раз ударила РФ по позициям СОУ
08:17
Где наступал враг на Харьковщине и какие потери понес, рассказали в Генштабе

Вы читали новость: «Куда бил враг и, где пытался наступать в течение суток, сообщили в Генштабе»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 февраля 2025 в 08:11;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковщине, а также авиаобстрелах населенных пунктов области, проинформировали в Генштабе ВСУ.".