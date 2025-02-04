Куда бил враг и, где пытался наступать в течение суток, сообщили в Генштабе
Фото: Генштаб ВСУ
О боях на Харьковщине, а также авиаобстрелах населенных пунктов области, проинформировали в Генштабе ВСУ.
На севере Харьковщины СОУ отбили одну атаку россиян в районе Волчанска. Тогда как на Купянщине было 13 боестолкновений.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Песчаного и Загрызово», – пишут в ГШ.
В течение суток под вражескими авиаударами оказалась Боровая, Бочковое, Песчаное, Барановка, Загрызово, Кондрашовка и Зеленый Гай.
Кроме того, в Генштабе обновили информацию о потерях врага:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: генштаб, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2025 в 08:11;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковщине, а также авиаобстрелах населенных пунктов области, проинформировали в Генштабе ВСУ.".