Куди бив ворог і, де намагався наступати протягом доби, повідомили в Генштабі
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої на Харківщині, а також авіаобстріли населених пунктів області поінформували в Генштабі ЗСУ.
На півночі Харківщини СОУ відбили одну атаку росіян у районі Вовчанська. Тоді як на Куп’янщині було 13 бойових зіткнень.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Піщаного та Загризового”, – пишуть у ГШ.
Протягом доби під ворожими авіаударами опинилася Борова, Бочкове, Піщане, Баранівка, Загризове, Кіндрашівка, Зелений Гай.
Крім того, у Генштабі оновили інформацію про втрати ворога:
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2025 в 08:11;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківщині, а також авіаобстріли населених пунктів області поінформували в Генштабі ЗСУ.".