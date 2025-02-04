Куди бив ворог і, де намагався наступати протягом доби, повідомили в Генштабі

Про бої на Харківщині, а також авіаобстріли населених пунктів області поінформували в Генштабі ЗСУ.

На півночі Харківщини СОУ відбили одну атаку росіян у районі Вовчанська. Тоді як на Куп’янщині було 13 бойових зіткнень.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Піщаного та Загризового”, – пишуть у ГШ.

Протягом доби під ворожими авіаударами опинилася Борова, Бочкове, Піщане, Баранівка, Загризове, Кіндрашівка, Зелений Гай.

Крім того, у Генштабі оновили інформацію про втрати ворога: