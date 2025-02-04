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Куди бив ворог і, де намагався наступати протягом доби, повідомили в Генштабі

Україна 08:11   04.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Куди бив ворог і, де намагався наступати протягом доби, повідомили в Генштабі Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої на Харківщині, а також авіаобстріли населених пунктів області поінформували в Генштабі ЗСУ.

На півночі Харківщини СОУ відбили одну атаку росіян у районі Вовчанська. Тоді як на Куп’янщині було 13 бойових зіткнень.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Піщаного та Загризового”, – пишуть у ГШ.

Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби під ворожими авіаударами опинилася Борова, Бочкове, Піщане, Баранівка, Загризове, Кіндрашівка, Зелений Гай.

Крім того, у Генштабі оновили інформацію про втрати ворога:

Читайте також: ISW: РФ просунулась на Куп’янському та Борівському напрямку, ЗСУ – у Загризове

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2025 в 08:11;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківщині, а також авіаобстріли населених пунктів області поінформували в Генштабі ЗСУ.".