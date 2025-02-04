ISW: РФ просунулась на Куп’янському й Борівському напрямку, ЗСУ в Загризовому

Про зміни ліній фронту на Харківщині розповіли у зведенні аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Внаслідок регулярних штурмів росіяни змогли трохи просунутися на Куп’янщині, пишуть аналітики. На це вказують карти, опубліковані Генштабом ЗСУ. На них видно, що ворог зумів захопити частину територій на захід від Першотравневого.

“Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на північний схід від Куп’янська на глибину до кілометра поблизу Тополі (уздовж міжнародного кордону); на північ, північний схід і південь від Западного; та 500 метрів у глибину біля Синьківки. Однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень”, – передають в ISW.

Тим часом українські захисники зуміли просунутися у центрі Загризового. Однак на цій ділянці фронту успіхи є й у ворога.

“Геолокаційні кадри, опубліковані 3 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися у східному Загризовому”, – уточнили в Інституті вивчення війни.