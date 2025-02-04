ISW: РФ продвинулась на Купянском и Боровском направлении, ВСУ – в Загрызово

Об изменениях линий фронта на Харьковщине рассказали в сводке аналитики Института изучения войны (ISW).

Вследствие регулярных штурмов россияне смогли незначительно продвинуться на Купянщине, пишут аналитики. На это указывают карты, опубликованные Генштабом ВСУ. На них видно, что вероятно, враг сумел захватить часть территорий на запад от Первомайского.

«Российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись к северо-востоку от Купянска на глубину до километра вблизи Тополи (вдоль международной границы); к северу, северо-востоку и югу от Западного и на 500 метров в глубину возле Синьковки. Однако ISW не нашел подтверждения этих утверждений», – передают в ISW.

Тем временем украинские защитники сумели продвинуться в центре Загрызово. Однако на этом участке фронта успехи есть и у врага.

«Геолокационные кадры, опубликованные 3 февраля, показывают, что российские войска недавно продвинулись в восточном Загрызово», – уточнили в Институте изучения войны.