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«Жил героем и умер героем»: в бою погиб сооснователь «Гострих картузів»

Фронт 14:47   03.02.2025
Виктория Яковенко
«Жил героем и умер героем»: в бою погиб сооснователь «Гострих картузів» Фото: Александр Спицын

О гибели Антона Спицына, сооснователя харьковского подразделения «Гострі картузи», сообщил его брат – Александр Спицын.

«Сегодня для меня сегодня самый черный и самый трудный день в жизни. Сегодня меня покинул мой родной брат. Самый близкий и самый родной для меня человек. Трудно писать и вспоминать жизнь Антона, однако он жил героем и умер героем…. В бою получил ранения несовместимые с жизнью и навсегда ушел на небеса… Спи спокойно брат», — написал Александр 3 января.

Отметим, что Александр Спицын также является сооснователем подразделения «Гострі картузи». В «Суспільне Харків» сообщали, что братья пошли на фронт с первого дня полномасштабного вторжения.

Бойцы подразделения «Гострі картузи» активно участвовали в боях и срывали планы врага на севере Харьковщины во время наступления РФ в мае 2024-го. В Telegram-канале подразделения почти каждый день публиковали видео уничтоженной техники оккупантов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 14:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О гибели Антона Спицына, сооснователя харьковского подразделения «Гострі картузи», сообщил его брат – Александр Спицын.".