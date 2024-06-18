РФ начала применять тяжелую бронетехнику на Харьковщине: как ее уничтожают

Бойцы подразделения «Гострі картузи» в своем Telegram-канале показали уничтожение российского танка Т-80 на Харьковщине. По вражеской технике попали около пяти дронов.

«Россияне понемногу начинают применять тяжелую бронетехнику на Харьковщине. Уже начинают ездить небольшие бронегруппы, отрабатывают по плановым целям и прячутся быстро. Все заряжены хорошей защитой из РЭБа и динамической брони. Но упорная работа дает свои результаты», – пишут воины.

В Национальной гвардии Украины отметили, что стоимость танка Т-80 – ориентировочно 2,2 миллиона долларов.