РФ начала применять тяжелую бронетехнику на Харьковщине: как ее уничтожают
Бойцы подразделения «Гострі картузи» в своем Telegram-канале показали уничтожение российского танка Т-80 на Харьковщине. По вражеской технике попали около пяти дронов.
«Россияне понемногу начинают применять тяжелую бронетехнику на Харьковщине. Уже начинают ездить небольшие бронегруппы, отрабатывают по плановым целям и прячутся быстро. Все заряжены хорошей защитой из РЭБа и динамической брони. Но упорная работа дает свои результаты», – пишут воины.
В Национальной гвардии Украины отметили, что стоимость танка Т-80 – ориентировочно 2,2 миллиона долларов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бронетехника, гострі картузи, дрони, дроны, рф, танк, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 11:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы подразделения «Гострі картузи» в своем Telegram-канале показали уничтожение российского танка Т-80 на Харьковщине. По вражеской технике попали около пяти дронов.".