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РФ начала применять тяжелую бронетехнику на Харьковщине: как ее уничтожают

Общество 11:17   18.06.2024
Виктория Яковенко
РФ начала применять тяжелую бронетехнику на Харьковщине: как ее уничтожают

Бойцы подразделения «Гострі картузи» в своем Telegram-канале показали уничтожение российского танка Т-80 на Харьковщине. По вражеской технике попали около пяти дронов.

«Россияне понемногу начинают применять тяжелую бронетехнику на Харьковщине. Уже начинают ездить небольшие бронегруппы, отрабатывают по плановым целям и прячутся быстро. Все заряжены хорошей защитой из РЭБа и динамической брони. Но упорная работа дает свои результаты», – пишут воины.

В Национальной гвардии Украины отметили, что стоимость танка Т-80 – ориентировочно 2,2 миллиона долларов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 11:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы подразделения «Гострі картузи» в своем Telegram-канале показали уничтожение российского танка Т-80 на Харьковщине. По вражеской технике попали около пяти дронов.".