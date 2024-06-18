Live
  • Вт 18.06.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 40.65
  • EUR 43.54

«Россияне в патовой ситуации» — Коваленко о Харьковском направлении

Происшествия 09:16   18.06.2024
Оксана Горун
«Россияне в патовой ситуации» — Коваленко о Харьковском направлении Скриншот

Россияне не могут ничего добиться своим разрекламированным «наступлением на Харьков», но не могут и отступить из-за репутационных потерь, поясняет военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Россияне сейчас в ситуации, ну, мягко скажем, патовой. С одной стороны, они забрали бы весь этот (переброшенный в Харьковскую и Белгородскую области — Ред.) ресурс и отправили туда, где он был, чтобы усилить наступательные действия именно по этим направлениям. С другой стороны, это репутационные потери: «Мы начали то, что мы не можем не то что закончить, а даже продолжить». Правда, они этого не могут сделать, особенно сейчас, когда начала действовать полноценно фаза по отработке по территории РФ западным оружием», — констатировал Александр Коваленко в обзоре ситуации на фронте 18 июня на Oboz.ua.

Видео: Oboz.ua

По мнению военно-политического обозревателя, сейчас район Липцев и Волчанска «для россиян превращаются некую ловушку». Так как вывести войска с этих локаций они себе не могут позволить, то вынуждены перебрасывать сюда подкрепления с тех направлений, где силы явно не лишние. В частности: 83-ю десантно-штурмовую бригаду (что сразу сказалось на ситуации в районе Часового Яра) и 155-ю отдельную бригаду морской пехоты, которая находилась на Кураховском направлении.

«Кроме всего прочего, они сейчас занимаются тем, что начали процесс перекидывания некоторых подразделений 810-й отдельной бригады морской пехоты и 61-й отдельной бригады морской пехоты, которые были и в принципе остаются в составе группы войск «Днепр» и действовали где? Они действовали по Крынкам, в районе острова Нестрига, Херсонские острова – между Олешками, Голой Пристанью — и фактически до Кинбурнской косы. То есть, эти подразделения там использовались для того, чтобы противодействовать расширению наших плацдармов», — отметил Коваленко.

Читайте также: ISW: на севере от Харькова украинские силы ведут механизированные контратаки

Он также отметил, что и внутри самой группы войск «Север» идет перемещение сил — из Курской в Белгородскую области.

Такие передислокации, по мнению обозревателя, говорят о следующем: во-первых, можно надеяться в ближайшем будущем на расширение плацдармов ВСУ на левобережной Херсонщине; во-вторых, «кампания наступления в Сумском направлении» явно теряет актуальность, вероятность того, что враг попробует еще в одном месте перейти границу, снижается.

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове слышали взрыв: Синегубов подтвердил «прилет»
В Харькове слышали взрыв: Синегубов подтвердил «прилет»
18.06.2024, 08:40
Главные новости Харькова 18.06: ХОВА подтвердила «прилет», ночью было «громко»
Главные новости Харькова 18.06: ХОВА подтвердила «прилет», ночью было «громко»
18.06.2024, 08:46
По Харькову ночью «прилетели» три УМПБ – Синегубов
По Харькову ночью «прилетели» три УМПБ – Синегубов
17.06.2024, 11:55
Без воды в среду останутся два района Харькова: адреса
Без воды в среду останутся два района Харькова: адреса
17.06.2024, 14:40
«Россияне в патовой ситуации» — Коваленко о Харьковском направлении
«Россияне в патовой ситуации» — Коваленко о Харьковском направлении
18.06.2024, 09:16
«Очевидное кумовство» — ISW о назначениях, проведенных Путиным в Минобороны РФ
«Очевидное кумовство» — ISW о назначениях, проведенных Путиным в Минобороны РФ
18.06.2024, 09:57

Новости по теме:

07:25
ISW: на севере от Харькова украинские силы ведут механизированные контратаки
12:01
Россия остается крупнейшей колониальной империей в мире — Дуда
11:52
«Этого никогда не произойдет» — Сунак о капитуляции Украины
08:44
Самолетики из пенопласта с Харьковщины вскрывают ПВО РФ на Белгородщине — ВСУ
07:31
Есть ли «котел» на Агрегатном в Волчанске: данные ISW, DeepState и Машовца

Вы читали новость: ««Россияне в патовой ситуации» — Коваленко о Харьковском направлении»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 09:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне не могут ничего добиться своим разрекламированным «наступлением на Харьков», но не могут и отступить из-за репутационных потерь, поясняет военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко".