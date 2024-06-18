«Россияне в патовой ситуации» — Коваленко о Харьковском направлении

Россияне не могут ничего добиться своим разрекламированным «наступлением на Харьков», но не могут и отступить из-за репутационных потерь, поясняет военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Россияне сейчас в ситуации, ну, мягко скажем, патовой. С одной стороны, они забрали бы весь этот (переброшенный в Харьковскую и Белгородскую области — Ред.) ресурс и отправили туда, где он был, чтобы усилить наступательные действия именно по этим направлениям. С другой стороны, это репутационные потери: «Мы начали то, что мы не можем не то что закончить, а даже продолжить». Правда, они этого не могут сделать, особенно сейчас, когда начала действовать полноценно фаза по отработке по территории РФ западным оружием», — констатировал Александр Коваленко в обзоре ситуации на фронте 18 июня на Oboz.ua.

Видео: Oboz.ua

По мнению военно-политического обозревателя, сейчас район Липцев и Волчанска «для россиян превращаются некую ловушку». Так как вывести войска с этих локаций они себе не могут позволить, то вынуждены перебрасывать сюда подкрепления с тех направлений, где силы явно не лишние. В частности: 83-ю десантно-штурмовую бригаду (что сразу сказалось на ситуации в районе Часового Яра) и 155-ю отдельную бригаду морской пехоты, которая находилась на Кураховском направлении.

«Кроме всего прочего, они сейчас занимаются тем, что начали процесс перекидывания некоторых подразделений 810-й отдельной бригады морской пехоты и 61-й отдельной бригады морской пехоты, которые были и в принципе остаются в составе группы войск «Днепр» и действовали где? Они действовали по Крынкам, в районе острова Нестрига, Херсонские острова – между Олешками, Голой Пристанью — и фактически до Кинбурнской косы. То есть, эти подразделения там использовались для того, чтобы противодействовать расширению наших плацдармов», — отметил Коваленко.

Он также отметил, что и внутри самой группы войск «Север» идет перемещение сил — из Курской в Белгородскую области.

Такие передислокации, по мнению обозревателя, говорят о следующем: во-первых, можно надеяться в ближайшем будущем на расширение плацдармов ВСУ на левобережной Херсонщине; во-вторых, «кампания наступления в Сумском направлении» явно теряет актуальность, вероятность того, что враг попробует еще в одном месте перейти границу, снижается.