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ISW: на севере от Харькова украинские силы ведут механизированные контратаки

Происшествия 07:25   18.06.2024
Оксана Горун
ISW: на севере от Харькова украинские силы ведут механизированные контратаки Фото: Генштаб ВСУ

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что на севере от Харькова, в районе Глубокого, продолжаются бои. Кадры с геолокацией подтверждают, что атакуют ВСУ.

«Российские и украинские войска продолжали сражаться к северу и северо-востоку от Харькова 16 и 17 июня. 16 июня российские источники опубликовали кадры с геолокацией, предположительно показывающие, как российские войска отражают контратаку украинских сил в северо-западном районе Глубокого (к северу от Харькова). Российские военные блогеры утверждали, что украинские силы начали механизированные контратаки в районе Глубокого, а также контратаковали со стороны Тихого (к северо-востоку от Харькова) и в районе Агрегатного завода в Волчанске (к северо-востоку от Харькова). Российские войска также продолжили наступательные операции к северу от Харькова в районе Липцев и к северо-востоку от Харькова в районе центра Волчанска и Волчанских Хуторов», — сообщили в актуальной сводке ISW.

Аналитики отметили, что, по данным как украинских, так и российских источников, армия РФ перебрасывает силы на Харьковское направление.

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«Представитель Харьковской группировки войск полковник Юрий Повх 17 июня заявил, что российские войска передислоцировали состав 155-й бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот) и 18-й мотострелковой дивизии (11-й армейский корпус Ленинградского военного округа) на Липцевское направление на замену частей, утративших боеспособность. Российский источник также недавно заявил, что под Волчанском действовали подразделения 155-й бригады морской пехоты. Сообщения о появлении этих элементов в районе Волчанска свидетельствуют о возможной передислокации с Донецкого направления на Харьковское для усиления российской группировки в Харьковской области. Повх добавил, что примерно с 12-13 июня российские войска перебрасывают дополнительные воинские части для поддержки Волчанского направления, а именно подразделения российской 138-й мотострелковой бригады (6-я общевойсковая армия ЛВО)», — проинформировали в Институте изучения войны.

Бои продолжаются и на Купянском направлении. Там в течение 17 июня подтвержденных изменений линии фронта не произошло.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 07:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил, что на севере от Харькова, в районе Глубокого, продолжаются бои. Кадры с геолокацией подтверждают, что атакуют ВСУ".