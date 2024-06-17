Напряженная ситуация в Волчанске: за сутки 14 атак, четыре продолжаются — ГШ

14 атак провели сегодня военные РФ в районе Волчанска и одну — вблизи села Липцы на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 22:00.

Десять вражеских штурмов в Волчанске отбиты. Ситуация остается напряженной — продолжаются бои на четырех локациях. Силы обороны продолжают мероприятия по усилению позиций и рубежей.

На Купянском направлении с начала суток количество боевых столкновений возросло до 14. Украинские воины отбили девять атак противника вблизи Синьковки. Атака в районе Степовой Новоселовки успеха также не имела. Продолжаются боевые действия возле Песчаного, Берестового и Степовой Новоселовки. Ситуация контролируемая.