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Напряженная ситуация в Волчанске: за сутки 14 атак, четыре продолжаются — ГШ

Происшествия 23:11   17.06.2024
Елена Нагорная
Напряженная ситуация в Волчанске: за сутки 14 атак, четыре продолжаются — ГШ Фото: Генштаб ВСУ

14 атак провели сегодня военные РФ в районе Волчанска и одну — вблизи села Липцы на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 22:00.

Десять вражеских штурмов в Волчанске отбиты. Ситуация остается напряженной — продолжаются бои на четырех локациях. Силы обороны продолжают мероприятия по усилению позиций и рубежей.

На Купянском направлении с начала суток количество боевых столкновений возросло до 14. Украинские воины отбили девять атак противника вблизи Синьковки. Атака в районе Степовой Новоселовки успеха также не имела. Продолжаются боевые действия возле Песчаного, Берестового и Степовой Новоселовки. Ситуация контролируемая.

Читайте также: Девять раз атаковал враг у Волчанска и Липцев и потерял сотню солдат — Генштаб

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 23:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 атак провели сегодня военные РФ в районе Волчанска и одну — вблизи села Липцы на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 22:00.".