Девять раз атаковал враг у Волчанска и Липцев и потерял сотню солдат — Генштаб

Три боестолкновения продолжались в районе Волчанска по состоянию на 19:00, сообщил Генштаб ВСУ.

Всего в районах Волчанска и Липцев на Харьковском направлении сегодня было девять вражеских атак. По предварительной информации, противник потерял 111 человек. Также украинские военные уничтожили танк, боевую бронированную машину и 23 БпЛА.

На Купянском направлении — без особых изменений.