Девять раз атаковал враг у Волчанска и Липцев и потерял сотню солдат — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Три боестолкновения продолжались в районе Волчанска по состоянию на 19:00, сообщил Генштаб ВСУ.
Всего в районах Волчанска и Липцев на Харьковском направлении сегодня было девять вражеских атак. По предварительной информации, противник потерял 111 человек. Также украинские военные уничтожили танк, боевую бронированную машину и 23 БпЛА.
На Купянском направлении — без особых изменений.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, волчанск, генштаб, липцы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 20:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три боестолкновения продолжались в районе Волчанска по состоянию на 19:00, сообщил Генштаб ВСУ.".