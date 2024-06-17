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Девять раз атаковал враг у Волчанска и Липцев и потерял сотню солдат — Генштаб

Происшествия 20:19   17.06.2024
Елена Нагорная
Девять раз атаковал враг у Волчанска и Липцев и потерял сотню солдат — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Три боестолкновения продолжались в районе Волчанска по состоянию на 19:00, сообщил Генштаб ВСУ.

Всего в районах Волчанска и Липцев на Харьковском направлении сегодня было девять вражеских атак. По предварительной информации, противник потерял 111 человек. Также украинские военные уничтожили танк, боевую бронированную машину и 23 БпЛА.

На Купянском направлении — без особых изменений.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 20:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три боестолкновения продолжались в районе Волчанска по состоянию на 19:00, сообщил Генштаб ВСУ.".