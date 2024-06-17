Дев’ять атак провів ворог біля Вовчанська та Липців і втратив сотню солдатів
Три бойові зіткнення тривали в районі Вовчанська станом на 19:00, повідомив Генштаб ЗСУ.
Загалом в районах Вовчанська та Липців на Харківському напрямку сьогодні було дев’ять ворожих атак. За попередньою інформацією, супротивник втратив 111 осіб. Також українські військові знищили танк, бойову броньовану машину та 23 БпЛА.
На Куп’янському напрямку – без особливих змін.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 20:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три бойові зіткнення тривали в районі Вовчанська станом на 19:00, повідомив Генштаб ЗСУ.".