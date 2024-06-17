Ворог не полишає спроб прорвати оборону біля Вовчанська та Липців – Генштаб
Окупанти не полишають спроб прорвати оборону біля Вовчанська та Липців на півночі Харківщини – точаться бої, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Харківському напрямку сталося п’ять бойових зіткнень. Українські захисники завдають російським військам відчутних втрат.
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили сім ворожих атак поблизу Синьківки, Піщаного та Степової Новоселівки, ще дві – тривають.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, генштаб, купянское направление, липцы, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 18:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти не полишають спроб прорвати оборону біля Вовчанська та Липців на півночі Харківщини – точаться бої, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00".