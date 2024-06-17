Ворог не полишає спроб прорвати оборону біля Вовчанська та Липців – Генштаб

Окупанти не полишають спроб прорвати оборону біля Вовчанська та Липців на півночі Харківщини – точаться бої, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку сталося п’ять бойових зіткнень. Українські захисники завдають російським військам відчутних втрат.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили сім ворожих атак поблизу Синьківки, Піщаного та Степової Новоселівки, ще дві – тривають.