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Враг не оставляет попыток прорвать оборону у Волчанска и Липцев — Генштаб

Происшествия 18:13   17.06.2024
Елена Нагорная
Враг не оставляет попыток прорвать оборону у Волчанска и Липцев — Генштаб

Оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону возле Волчанска и Липцев на севере Харьковщины — идут бои, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении произошло пять боестолкновений. Украинские защитники наносят российским войскам ощутимые потери.

На Купянском направлении Силы обороны отбили семь вражеских атак вблизи Синьковки, Песчаного и Степовой Новоселовки, еще две — продолжаются.

Читайте также: Россияне активизировались на Харьковском направлении, сбросили 5 КАБов – ГШ

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 18:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону возле Волчанска и Липцев на севере Харьковщины — идут бои, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00".