Враг не оставляет попыток прорвать оборону у Волчанска и Липцев — Генштаб

Оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону возле Волчанска и Липцев на севере Харьковщины — идут бои, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении произошло пять боестолкновений. Украинские защитники наносят российским войскам ощутимые потери.

На Купянском направлении Силы обороны отбили семь вражеских атак вблизи Синьковки, Песчаного и Степовой Новоселовки, еще две — продолжаются.