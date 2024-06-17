Враг не оставляет попыток прорвать оборону у Волчанска и Липцев — Генштаб
Оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону возле Волчанска и Липцев на севере Харьковщины — идут бои, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Харьковском направлении произошло пять боестолкновений. Украинские защитники наносят российским войскам ощутимые потери.
На Купянском направлении Силы обороны отбили семь вражеских атак вблизи Синьковки, Песчаного и Степовой Новоселовки, еще две — продолжаются.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, генштаб, купянское направление, липцы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 18:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону возле Волчанска и Липцев на севере Харьковщины — идут бои, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00".