Россияне активизировались на Харьковском направлении, сбросили 5 КАБов – ГШ

На Харьковском направлении оккупанты несколько активизировались. Здесь произошло четыре боевых столкновения в районе Волчанска. Ситуация динамична. Противник пытается потеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций при поддержке авиации, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.

Враг сбросил на Волчанск две управляемые авиабомбы. Еще тремя КАБами россияне ударили по району Липцев и одной – недалеко от Захаровки. Авиаудары враг наносит со стороны Белгорода и Шебекино.

На Купянском направлении по состоянию на это время украинские воины отбили четыре атаки, еще одна — продолжается. Бои были у Песчаного, Грековки и Макеевки. Захватчики несут потери, данные уточняются.