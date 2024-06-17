Россияне активизировались на Харьковском направлении, сбросили 5 КАБов – ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении оккупанты несколько активизировались. Здесь произошло четыре боевых столкновения в районе Волчанска. Ситуация динамична. Противник пытается потеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций при поддержке авиации, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.
Враг сбросил на Волчанск две управляемые авиабомбы. Еще тремя КАБами россияне ударили по району Липцев и одной – недалеко от Захаровки. Авиаудары враг наносит со стороны Белгорода и Шебекино.
На Купянском направлении по состоянию на это время украинские воины отбили четыре атаки, еще одна — продолжается. Бои были у Песчаного, Грековки и Макеевки. Захватчики несут потери, данные уточняются.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВСУ, генштаб, зведення, КАБ, Купянское, направление, харьковское;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 13:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении оккупанты несколько активизировались. Здесь произошло четыре боевых столкновения в районе Волчанска. Ситуация динамична. Противник пытается потеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций при поддержке авиации, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.".