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Россияне активизировались на Харьковском направлении, сбросили 5 КАБов – ГШ

Общество 13:23   17.06.2024
Виктория Яковенко
Россияне активизировались на Харьковском направлении, сбросили 5 КАБов – ГШ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении оккупанты несколько активизировались. Здесь произошло четыре боевых столкновения в районе Волчанска. Ситуация динамична. Противник пытается потеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций при поддержке авиации, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.

Враг сбросил на Волчанск две управляемые авиабомбы. Еще тремя КАБами россияне ударили по району Липцев и одной – недалеко от Захаровки. Авиаудары враг наносит со стороны Белгорода и Шебекино.

На Купянском направлении по состоянию на это время украинские воины отбили четыре атаки, еще одна — продолжается. Бои были у Песчаного, Грековки и Макеевки. Захватчики несут потери, данные уточняются.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 13:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении оккупанты несколько активизировались. Здесь произошло четыре боевых столкновения в районе Волчанска. Ситуация динамична. Противник пытается потеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций при поддержке авиации, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.".