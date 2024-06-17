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Где враг сейчас атакует наиболее активно – комментарий ОТГВ «Харьков»

Общество 13:11   17.06.2024
Виктория Яковенко
Где враг сейчас атакует наиболее активно – комментарий ОТГВ «Харьков»

На Харьковском направлении продолжаются боевые действия. Наиболее активно враг атакует сейчас в районе Волчанска, сообщил в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Юрий Повх.

«Там враг, несмотря на потери, продолжает бросать в бой подразделения 138-й мотострелковой дивизии 6-й армии Ленинградского военного округа. Всего за прошедшие сутки произошло шесть боевых столкновений. Враг нанес в направлении наших позиций 9 авиаударов, 19 ударов дронами-камикадзе и совершил 279 обстрелов. Надо отдать должное нашей пехоте, удерживающей позиции. Дело в том, что враг не жалеет боеприпасов, не жалеет авиационных боеприпасов, следовательно, обстановка достаточно сложная, но контролируемая», — отметил Повх.

Он также прокомментировал, как разрешение Силам обороны бить по территории РФ западным оружием повлияло на ситуацию в регионе.

«Жители Харькова и области почувствовали отсутствие обстрелов, пока, из С-300. Этих обстрелов массированных уже нет, и это точно может свидетельствовать о том, что методика поражения целей она действует», — заявил Повх.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 13:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении продолжаются боевые действия. Наиболее активно враг атакует сейчас в районе Волчанска, сообщил в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Юрий Повх.".