Где враг сейчас атакует наиболее активно – комментарий ОТГВ «Харьков»
На Харьковском направлении продолжаются боевые действия. Наиболее активно враг атакует сейчас в районе Волчанска, сообщил в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Юрий Повх.
«Там враг, несмотря на потери, продолжает бросать в бой подразделения 138-й мотострелковой дивизии 6-й армии Ленинградского военного округа. Всего за прошедшие сутки произошло шесть боевых столкновений. Враг нанес в направлении наших позиций 9 авиаударов, 19 ударов дронами-камикадзе и совершил 279 обстрелов. Надо отдать должное нашей пехоте, удерживающей позиции. Дело в том, что враг не жалеет боеприпасов, не жалеет авиационных боеприпасов, следовательно, обстановка достаточно сложная, но контролируемая», — отметил Повх.
Он также прокомментировал, как разрешение Силам обороны бить по территории РФ западным оружием повлияло на ситуацию в регионе.
«Жители Харькова и области почувствовали отсутствие обстрелов, пока, из С-300. Этих обстрелов массированных уже нет, и это точно может свидетельствовать о том, что методика поражения целей она действует», — заявил Повх.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, волчанск, повх, С-300, удары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 13:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении продолжаются боевые действия. Наиболее активно враг атакует сейчас в районе Волчанска, сообщил в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Юрий Повх.".