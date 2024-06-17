Live
  • Пн 17.06.2024
  • Харків  +22°С
  • USD 40.65
  • EUR 43.48

Де ворог зараз атакує найактивніше – коментар ОТУВ «Харків»

Суспільство 13:11   17.06.2024
Вікторія Яковенко
Де ворог зараз атакує найактивніше – коментар ОТУВ «Харків»

На Харківському напрямку тривають бойові дії. Найбільш активний ворог зараз в районі Вовчанська, повідомив в етері нацмарафону речник ОТУВ «Харків» Юрій Повх.

«Там ворог попри втрати далі продовжує кидати у бій підрозділи 138-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії Ленінградського військового округу. Загалом протягом минулої доби відбулося шість бойових зіткнень. Ворог наніс у напрямку наших позицій 9 авіаударів, 19 ударів дронами-камікадзе та здійснив 279 обстрілів. Треба віддати належне нашій піхоті, яка утримує позиції. Річ у тому, що ворог не шкодує боєприпасів, не шкодує авіаційних боєприпасів, відтак обстановка досить складна, але контрольована», – зазначив Повх.

Він також прокоментував, як дозвіл Силам оборони бити по території РФ західною зброєю вплинув на ситуацію в регіоні.

«Мешканці Харкова та області відчули відсутність обстрілів, поки що, з С-300. Цих обстрілів масованих вже немає і це дотично може свідчити про те, що методика ураження цілей вона діє», – заявив Повх.

Читайте також: Атаки в районі Вовчанська, бій на Куп’янському напрямку: дані ГШ на 10:00

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Харківщині 21-річний чоловік потрапив під потяг і помер у лікарні
На Харківщині 21-річний чоловік потрапив під потяг і помер у лікарні
17.06.2024, 14:09
Як харків’янам сплатити послуги з доставки природного газу: інструкція
Як харків’янам сплатити послуги з доставки природного газу: інструкція
17.06.2024, 10:03
НАТО хоче перевести частину ядерних ракет у режим боєздатності – Столтенберг
НАТО хоче перевести частину ядерних ракет у режим боєздатності – Столтенберг
17.06.2024, 14:01
Росіяни активізувалися на Харківському напрямку, скинули 5 КАБів – Генштаб
Росіяни активізувалися на Харківському напрямку, скинули 5 КАБів – Генштаб
17.06.2024, 13:23
По Харкову вночі «прилетіло» три УМПБ – Синєгубов
По Харкову вночі «прилетіло» три УМПБ – Синєгубов
17.06.2024, 11:55
Де ворог зараз атакує найактивніше – коментар ОТУВ «Харків»
Де ворог зараз атакує найактивніше – коментар ОТУВ «Харків»
17.06.2024, 13:11

Новини за темою:

11:37
Атаки в районі Вовчанська, бій на Куп’янському напрямку: дані ГШ на 10:00
21:02
Ворог методично сточує підрозділи у Вовчанську – ОТУВ “Харків”
11:03
Майже дві сотні солдатів втратила РФ за добу на півночі Харківщини – Генштаб
19:22
Окупанти продовжують атакувати в районі Вовчанська – Генштаб ЗСУ на 19:00
14:02
Йдуть бої поблизу Вовчанська і Тихого, РФ б’є з авіації – Генштаб на 13:00

Ви читали новину: «Де ворог зараз атакує найактивніше – коментар ОТУВ «Харків»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 13:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку тривають бойові дії. Найбільш активний ворог зараз в районі Вовчанська, повідомив в етері нацмарафону речник ОТУВ «Харків» Юрій Повх.".