Де ворог зараз атакує найактивніше – коментар ОТУВ «Харків»

На Харківському напрямку тривають бойові дії. Найбільш активний ворог зараз в районі Вовчанська, повідомив в етері нацмарафону речник ОТУВ «Харків» Юрій Повх.

«Там ворог попри втрати далі продовжує кидати у бій підрозділи 138-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії Ленінградського військового округу. Загалом протягом минулої доби відбулося шість бойових зіткнень. Ворог наніс у напрямку наших позицій 9 авіаударів, 19 ударів дронами-камікадзе та здійснив 279 обстрілів. Треба віддати належне нашій піхоті, яка утримує позиції. Річ у тому, що ворог не шкодує боєприпасів, не шкодує авіаційних боєприпасів, відтак обстановка досить складна, але контрольована», – зазначив Повх.

Він також прокоментував, як дозвіл Силам оборони бити по території РФ західною зброєю вплинув на ситуацію в регіоні.

«Мешканці Харкова та області відчули відсутність обстрілів, поки що, з С-300. Цих обстрілів масованих вже немає і це дотично може свідчити про те, що методика ураження цілей вона діє», – заявив Повх.