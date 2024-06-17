Де ворог зараз атакує найактивніше – коментар ОТУВ «Харків»
На Харківському напрямку тривають бойові дії. Найбільш активний ворог зараз в районі Вовчанська, повідомив в етері нацмарафону речник ОТУВ «Харків» Юрій Повх.
«Там ворог попри втрати далі продовжує кидати у бій підрозділи 138-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії Ленінградського військового округу. Загалом протягом минулої доби відбулося шість бойових зіткнень. Ворог наніс у напрямку наших позицій 9 авіаударів, 19 ударів дронами-камікадзе та здійснив 279 обстрілів. Треба віддати належне нашій піхоті, яка утримує позиції. Річ у тому, що ворог не шкодує боєприпасів, не шкодує авіаційних боєприпасів, відтак обстановка досить складна, але контрольована», – зазначив Повх.
Він також прокоментував, як дозвіл Силам оборони бити по території РФ західною зброєю вплинув на ситуацію в регіоні.
«Мешканці Харкова та області відчули відсутність обстрілів, поки що, з С-300. Цих обстрілів масованих вже немає і це дотично може свідчити про те, що методика ураження цілей вона діє», – заявив Повх.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, вовчанськ, повх, С-300, удары, Харків;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку тривають бойові дії. Найбільш активний ворог зараз в районі Вовчанська, повідомив в етері нацмарафону речник ОТУВ «Харків» Юрій Повх.".