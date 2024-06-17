Атаки в районі Вовчанська, бій на Куп’янському напрямку: дані ГШ на 10:00
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку ворог двічі атакував позиції підрозділів Сил оборони в районі Вовчанська. Бойові дії тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00.
На даному напрямку вчора росіяни втратили 175 окупантів вбитими та пораненими, знищені два автомобілі та одиниця спецтехніки агресора. Крім того, уражені 33 укриття особового складу противника та склад з боєприпасами.
На Куп’янському напрямку відбувається бій з окупантами в районі Піщаного. Ситуація контрольована.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, бой, генштаб, зведення, ЗСУ, направлення, харьковское;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 11:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку ворог двічі атакував позиції підрозділів Сил оборони в районі Вовчанська. Бойові дії тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00.".