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Атаки в районі Вовчанська, бій на Куп’янському напрямку: дані ГШ на 10:00

Суспільство 11:37   17.06.2024
Вікторія Яковенко
Атаки в районі Вовчанська, бій на Куп’янському напрямку: дані ГШ на 10:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку ворог двічі атакував позиції підрозділів Сил оборони в районі Вовчанська. Бойові дії тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00.

На даному напрямку вчора росіяни втратили 175 окупантів вбитими та пораненими, знищені два автомобілі та одиниця спецтехніки агресора.  Крім того, уражені 33 укриття особового складу противника та склад з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку відбувається бій з окупантами в районі Піщаного. Ситуація контрольована.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Атаки в районі Вовчанська, бій на Куп’янському напрямку: дані ГШ на 10:00»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 11:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку ворог двічі атакував позиції підрозділів Сил оборони в районі Вовчанська. Бойові дії тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00.".