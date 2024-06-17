Атаки в районі Вовчанська, бій на Куп’янському напрямку: дані ГШ на 10:00

На Харківському напрямку ворог двічі атакував позиції підрозділів Сил оборони в районі Вовчанська. Бойові дії тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00.

На даному напрямку вчора росіяни втратили 175 окупантів вбитими та пораненими, знищені два автомобілі та одиниця спецтехніки агресора. Крім того, уражені 33 укриття особового складу противника та склад з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку відбувається бій з окупантами в районі Піщаного. Ситуація контрольована.