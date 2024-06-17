Атаки в районе Волчанска, бой на Купянском направлении: данные ГШ на 10:00

На Харьковском направлении враг дважды атаковал позиции подразделений Сил обороны в районе Волчанска. Боевые действия продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.

На данном направлении вчера россияне потеряли 175 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожены два автомобиля и единица спецтехники агрессора. Кроме того, поражены 33 укрытия личного состава противника и склад с боеприпасами.

На Купянском направлении проходит бой с оккупантами в районе Песчаного. Ситуация контролируется.