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Атаки в районе Волчанска, бой на Купянском направлении: данные ГШ на 10:00

Общество 11:37   17.06.2024
Виктория Яковенко
Атаки в районе Волчанска, бой на Купянском направлении: данные ГШ на 10:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении враг дважды атаковал позиции подразделений Сил обороны в районе Волчанска. Боевые действия продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.

На данном направлении вчера россияне потеряли 175 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожены два автомобиля и единица спецтехники агрессора. Кроме того, поражены 33 укрытия личного состава противника и склад с боеприпасами.

На Купянском направлении проходит бой с оккупантами в районе Песчаного. Ситуация контролируется.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 11:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении враг дважды атаковал позиции подразделений Сил обороны в районе Волчанска. Боевые действия продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.".