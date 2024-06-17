Атаки в районе Волчанска, бой на Купянском направлении: данные ГШ на 10:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении враг дважды атаковал позиции подразделений Сил обороны в районе Волчанска. Боевые действия продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.
На данном направлении вчера россияне потеряли 175 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожены два автомобиля и единица спецтехники агрессора. Кроме того, поражены 33 укрытия личного состава противника и склад с боеприпасами.
На Купянском направлении проходит бой с оккупантами в районе Песчаного. Ситуация контролируется.
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 11:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении враг дважды атаковал позиции подразделений Сил обороны в районе Волчанска. Боевые действия продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.".