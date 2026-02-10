Враг не атаковал на Купянщине, бой идет на севере Харьковщины: ГШ на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Прилипка. Один бой продолжается.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 33 боя, отметили в Генштабе.

Напомним, в сводке 10 февраля в Институте изучения войны сообщили об изменениях на линии фронта на Великобурлукском и Купянском направлениях. Так, изучив геолокационные видеозаписи, эксперты установили, что россияне раньше продвинулись вдоль границы в западной части Чугуновки. Тем не менее, украинские защитники уже начали зачищать населенный пункт, отметили в ISW. Более сложная ситуация на Купянском направлении, констатировали аналитики. Там враг оккупировал сразу два населенных пункта – Петропавловку и Степовую Новоселовку.