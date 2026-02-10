Враг не атаковал на Купянщине, бой идет на севере Харьковщины: ГШ на 16:00
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Прилипка. Один бой продолжается.
На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 33 боя, отметили в Генштабе.
Напомним, в сводке 10 февраля в Институте изучения войны сообщили об изменениях на линии фронта на Великобурлукском и Купянском направлениях. Так, изучив геолокационные видеозаписи, эксперты установили, что россияне раньше продвинулись вдоль границы в западной части Чугуновки. Тем не менее, украинские защитники уже начали зачищать населенный пункт, отметили в ISW. Более сложная ситуация на Купянском направлении, констатировали аналитики. Там враг оккупировал сразу два населенных пункта – Петропавловку и Степовую Новоселовку.
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: бой, Генштаб ВСУ, зведення, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Враг не атаковал на Купянщине, бой идет на севере Харьковщины: ГШ на 16:00», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 10 февраля 2026 в 16:45;