Ворог не атакував на Куп’янщині, бій йде на півночі Харківщини: ГШ на 16:00
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка. Один бій триває.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 33 бої, зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, у зведенні 10 лютого в Інституті вивчення війни повідомили про зміни на лінії фронту на Великобурлуцькому та Куп’янському напрямках. Так, вивчивши геолокаційні відеозаписи, експерти встановили, що росіяни раніше просунулися вздовж кордону у західній частині Чугунівки. Проте українські захисники вже почали зачищати населений пункт, зазначили у ISW. Складніша ситуація на Куп’янському напрямку, констатували аналітики. Там ворог окупував одразу два населені пункти – Петропавлівку та Степову Новоселівку.
Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2026 в 16:45