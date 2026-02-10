ISW: на двох напрямках області просунулась РФ. Два села захоплені

У зведенні 10 лютого в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили про зміни на лінії фронту на Великобурлуцькому та Куп’янському напрямках.

Так, вивчивши геолокаційні відеозаписи, експерти встановили, що росіяни раніше просунулися вздовж кордону у західній частині Чугунівки. Проте українські захисники вже почали зачищати населений пункт, зазначили у ISW. Контратаки ЗСУ були 8 та 9 лютого.

Складніша ситуація на Куп’янському напрямку, констатували аналітики. Там ворог окупував одразу два населені пункти – Петропавлівку та Степову Новоселівку.

“Російські війська просунулися на північний захід від Подолів (південно-схід від Куп’янська) під час взводного механізованого штурму. 10-й армійський корпус України опублікував відеозапис механізованого штурму і повідомив, що українські війська відбили цей штурм і знищили дві багатоцільові броньовані бойові машини, 11 всюдиходів та два баггі”, – зазначили в Інституті вивчення війни.