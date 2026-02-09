Скількох людей вдається евакуювати за місяць з Куп’янська та околиць (відео)

Live

09.02.2026
Олена Нагорна
74 людини евакуювали з Куп’янської громади Харківської області протягом січня силами українських захисників, розповів журналістам її голова Андрій Беседін.

Він нагадав, що згідно з даними останньої видачі гуманітарної допомоги ще у травні 2025 року у Куп’янській громаді було понад тисяча мешканців, зв’язку з ними немає.

Понад 200 людей, за нашою інформацією, залишається на території Куп’янська-Вузлового. Це здебільшого люди похилого віку. На жаль, з ними зв’язку немає. Але кожного дня намагаємося прийняти тих людей, які евакуйовані. Минулого місяця 74 людини було евакуйовано з території Куп’янської громади, відразу беремо їх на облік. Центр підтримки куп’янчан на сьогодні обслуговує понад 11 тисяч наших мешканців. Медичний центр є в Харкові. За минулий місяць первинна ланка 2300 людей прийняла, вузькопрофільні лікарі понад 2000 людей прийняли. І ми наші послуги збільшуємо, збільшуємо якість наших послуг, обладнання. Третій етап – готуємося до відкриття реабілітаційного відділення на базі медичного центру”, – поінформував Беседін.

Інформації про можливе перебування у громаді дітей наразі немає, проте більше ніж 20 неповнолітніх оголошені в розшук як зниклі, зазначив очільник МВА.

“Ми фактично з початку 2024 року вмовляли людей виїхати з громади. Дякуючи, що у нас був механізм примусової евакуації дітей, вони всі були вивезені, ті діти, які знаходились на території громади. Відслідковування повернення цих дітей, на жаль, – це не наша функція, але ми теж тут працюємо і намагаємося мінімізувати ці ризики”, – додав Беседін.

Раніше речник Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов, реагуючи на заяви Герасимова про “освобождение” Куп’янська-Вузлового, назвав російського генерала наркоманом. Сили оборони контролюють не лише це селище, а й населені пункти навколо нього, далі йде “сіра зона” – й лише за нею війська РФ.

Читайте також: Місто-привид. Знищено все, що може бути знищено – Беседін про Куп’янськ

Автор: Олена Нагорна
