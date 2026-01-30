“Наркоман” – спікер СОУ зреагував на слова Герасимова про Куп’янськ-Вузловий
Спікер Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері нацмарафону припустив, чому не здаються в полон росіяни, які залишилися в Куп’янську, та порівняв Куп’янськ-Вузловий із Троєщиною.
“Наркоман. Об’єктивно кажучи, – так відреагував Трегубов на питання ведучої про начальника російського Генштабу генерала Герасимова, який днями “освободил” Куп’янськ-Вузловий. – Давайте просто подивимося на мапу. Справа навіть не в тому, що в Куп’янську-Вузловому немає росіян. Росіян немає в населених пунктах за Куп’янськом-Вузловим. І тільки за цими населеними пунктами починається “сіряк” (“сіра зона” – Ред.). Між Куп’янськом-Вузловим і “сіряком” є проміжок населених пунктів, контрольованих українськими силами. Це просто з абсолютно тим самим успіхом можна заявити, що російські сили контролюють Троєщину в Києві. Чи Горішні Плавні, наприклад. Якщо фантазувати, то яка різниця? Тут я не знаю вже, як це коментувати. Якщо вони принаймні говорили про контроль над Куп’янськом, коли там хоча б перебували якісь три каліки, як зараз. То Куп’янськ-Вузловий, де росіян взагалі не те що немає, а немає навіть поблизу, ну це вже якась просто, не знаю робота на що”.
Щодо ситуації в самому Куп’янську, то там залишається кілька десятків росіян – до пів сотні. Вони знаходяться у кварталі висотних будинків, дещо північніше центру міста.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
“Оскільки це квартал багатоповерхівок, зачищати його як в американських фільмах, просто бігаючи поверхами, ніхто особливо не хоче, а знищують їх поступово, поетапно. Це коректна тактика в цій ситуації. Тому що, а навіщо втрачати людей, якщо росіяни там фактично вже приречені?” – пояснив логіку того, що відбувається, спікер Угрупування об’єднаних сил.
Окупантів, які залишаються в повному оточенні, постачають дронами. При цьому далеко не всі з них долітають до адресатів – їх збивають дорогою Сили оборони.
Чи можуть пожертвувати трьома напрямками: РФ хоче взятися за Куп'янськ – Машовець
“Люди, які там перебувають, мають проблеми з усім одразу. Ну, будемо сподіватися, що невдовзі вони просто або здадуться, або повністю завершаться. Я гадаю, що їх, скоріше за все, просто дезінформують щодо ситуації довкола міста. Бо, скоріше за все, те, що вони не здаються, – це результат того, що вони уявляють, що, може, там довкола міста є досі росіяни. А росіян довкола міста вже немає. І між російськими позиціями й містом ще населені пункти. Спершу звільнені, потім “сіряк”, а вже потім росіяни“, – зазначив Трегубов.
