Помста Харкову за Туапсе і клумба за мільйон у Держпрома – підсумки 1 травня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини Харкова та області 1 травня

Імітували помсту за Туапсе? Росіяни зранку прицільно атакували автозаправні станції в Харкові та області. Загалом зафіксували п’ять «прильотів» по таких об’єктах. У ДСНС повідомили: на трьох АЗС – двох у Слобідському районі Харкова та одній у Чугуєві виникли пожежі. Вибухи пошкодили обладнання заправок, будівлі та автівки. Загоряння швидко ліквідували. У Слобідському районі врятували оператора АЗС, який був у шоковому стані. Його виявили в будівлі станції працівники міського департаменту із надзвичайних ситуацій та Червоного хреста. Чоловіка вивели з приміщення та передали «швидкій», розповіли в мерії. Поранень у нього немає, лише гостра реакція на стрес. Окрім «прильотів» по заправках, були влучання по інших локаціях у Харкові. Загалом – у п’яти районах міста. У Салтівському осколкові поранення отримав 36-річний чоловік. За даними обласної прокуратури, для нальоту на місто використовували не «шахеди», а відносно нові безпілотники – «V2U» зі штучним інтелектом.

Цієї ночі відбулася масована атака по Україні. Президент Володимир Зеленський написав, що поранені є в Одесі, де БпЛА били по багатоповерхівках. А також – у Кривому Розі. За даними Зеленського, на Харківщині були «прильоти» ще й по залізничній інфраструктурі – по тягових підстанціях. Є пошкодження, горіли вагони.

Удень під атакою знову був Богодухів і навколишні села. Місто нещодавно пережило тиждень терору. Після того було нетривале затишшя – і от, нальоти безпілотників поновилися. Цього разу це були «молнии». Мер Богодухова Володимир Бєлий зазначив, що за добу зафіксували понад 20 влучань. Пошкоджені житлові будинки, автівки, майно комунального підприємства та фермерського господарства, а також школи. Однією з цілей атаки стало харчове підприємство. Там постраждали чотири працівники, додали в обласній прокуратурі.

Майже 1 млн грн витратить на озеленення клумб обласне КП «Держпром» у Харкові. Про це інформує Харківський антикорупційний центр. Відповідні дані є в системі публічних закупівель «Prozorro». Договір уклали з фізичною особою-підприємцем Олексієм Горбуновим. Антикорупціонери зазначили, що йдеться про низку клумб біля будівлі Держпрому. Облаштувати їх мають до 27 червня. У ХАЦ відзначили: Держпром щороку витрачає кошти на озеленення та щороку висаджує тюльпани, які є багаторічними рослинами. Антикорупціонери підрахували, що витрати Держпрому на тюльпани та озеленення з початку повномасштабного вторгнення РФ вже сягнули суми у понад 4,4 млн грн.

Ціни на товари для городників проаналізувала мерія

За даними аналітиків, садові лопати та граблі коштують у середньому від 200 до 1000 грн, секатори – від 100 до 400, робочі рукавиці – від 15 до 150. З повним переліком цін можна ознайомитися тут.

Садівникам і городникам Харківщини тим часом треба налаштуватися на останні холодні вихідні весни. У найближчі дві ночі в регіоні прогнозують заморозки. Тепліти вдень почне вже в неділю. За даними регіонального центру із гідрометеорології, буде до +16. З понеділка погода стане більше відповідати травневій – температура перейде за позначку у 20 градусів тепла.

