Live

Месть Харькову за Туапсе и клумба ценой в миллион у Госпрома – итоги 1 мая

Оригинально 23:00   01.05.2026
Оксана Якушко
МГ «Объектив» напоминает главные новости Харькова и области 1 мая

 

Прицельная атака по АЗС в Харькове и Чугуеве

Имитировали месть за Туапсе? Россияне с утра прицельно атаковали автозаправочные станции в Харькове и области. Всего зафиксировали пять «прилетов» по ​​таким объектам. В ГСЧС сообщили: на трех АЗС – двух в Слободском районе Харькова и одной в Чугуеве возникли пожары. Взрывы повредили оборудование заправок, зданий и автомобилей. Возгорание быстро ликвидировали. В Слободском районе спасли оператора АЗС, находившегося в шоковом состоянии. Его обнаружили в здании станции работники городского департамента чрезвычайных ситуаций и Красного креста. Мужчину вывели из помещения и передали «скорой», рассказали в мэрии. Ранений у него нет, только острая реакция на стресс. Кроме «прилетов» по ​​заправкам были попадания по другим локациям в Харькове. Всего – в пяти районах города. В Салтовском осколочное ранение получил 36-летний мужчина. По данным областной прокуратуры, для налета на город использовали не «шахеды», а относительно новые беспилотники – «V2U» с искусственным интеллектом.

Массированная атака по Украине: в Харьковской области били по железной дороге

Этой ночью произошла массированная атака по Украине. Президент Владимир Зеленский написал, что есть ранены в Одессе, где БпЛА били по многоэтажкам. А также – в Кривом Роге. По данным Зеленского, в Харьковской области были «прилеты» еще и по железнодорожной инфраструктуре – по тяговым подстанциям. Есть повреждения, горели вагоны.

Восстановление террора Богодухова: 20 «прилетов» в сутки

Днем под атакой снова был Богодухов и окрестные села. Город недавно пережил неделю террора. После этого было непродолжительное затишье – и вот, налеты беспилотников возобновились. На этот раз это были «Молнии». Мэр Богодухова Владимир Белый отметил, что за сутки зафиксировали более 20 попаданий. Повреждены жилые дома, автомобили, имущество коммунального предприятия и фермерского хозяйства, а также школы. Одной из целей атаки стало пищевое предприятие. Там пострадали четыре работника, добавили в областной прокуратуре.

Около 1 млн грн потратят на клумбы перед Госпромом

Около 1 млн грн потратит на озеленение клумб областное КП «Госпром» в Харькове. Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр. Соответствующие данные есть в системе публичных закупок Prozorro. Договор заключили с физическим лицом-предпринимателем Алексеем Горбуновым. Антикоррупционеры отметили, что речь идет о клумбах у здания Госпрома. Обустроить их должны до 27 июня. В ХАЦ отметили: Госпром ежегодно тратит средства на озеленение и ежегодно высаживает тюльпаны, являющиеся многолетними растениями. Антикоррупционеры подсчитали, что расходы Госпрома на тюльпаны и озеленение с начала полномасштабного вторжения РФ уже достигли суммы более 4,4 млн грн.

Цены на товары для огородников проанализировала мэрия

По данным аналитиков, садовые лопаты и грабли стоят в среднем от 200 до 1000 грн, секаторы – от 100 до 400, рабочие варежки – от 15 до 150. С полным перечнем цен можно ознакомиться здесь.

Впереди – последние холодные выходные весны

Садоводам и огородникам Харьковщины нужно настроиться на последние холодные выходные весны. В ближайшие две ночи в регионе прогнозируют заморозки. Теплеть днем ​​начнет уже в воскресенье. По данным регионального центра гидрометеорологии, будет до +16. С понедельника погода станет больше соответствовать майской – температура перейдет за отметку в 20 градусов тепла.

МГ «Объектив» также сообщала 1 мая:

  1. Чуда не случилось: женщин -«уклонисток» не сняли с военного учета в ТЦК
  2. Поддельную бытовую химию в Харькове маскировали под мировые бренды (видео)
  3. Взрыв в Харькове — Терехов сообщил, куда «прилетело»
Популярно
Взрыв в Харькове — Терехов сообщил, куда «прилетело»
Взрыв в Харькове — Терехов сообщил, куда «прилетело»
01.05.2026, 21:40
Интервалы движения в метро Харькова изменятся с 1 мая: новый график
Интервалы движения в метро Харькова изменятся с 1 мая: новый график
30.04.2026, 17:44
Тепло возвращается. Прогноз погоды на 2 мая в Харькове и области
Тепло возвращается. Прогноз погоды на 2 мая в Харькове и области
01.05.2026, 19:58
Атака на Харьков: первые минуты после удара по АЗС, как спасали мужчину 📹
Атака на Харьков: первые минуты после удара по АЗС, как спасали мужчину 📹
01.05.2026, 13:31
Поддельную бытовую химию в Харькове маскировали под мировые бренды (видео)
Поддельную бытовую химию в Харькове маскировали под мировые бренды (видео)
01.05.2026, 16:46
Месть Харькову за Туапсе и клумба ценой в миллион у Госпрома – итоги 1 мая
Месть Харькову за Туапсе и клумба ценой в миллион у Госпрома – итоги 1 мая
01.05.2026, 23:00

Новости по теме:

01.05.2026
Новости Харькова — главное 1 мая: утром в Харькове и Чугуеве звучали взрывы
30.04.2026
Подрыв автомобиля возле АТБ, странные хаотические кражи — итоги 30 апреля
30.04.2026
Новости Харькова — главное 30 апреля: удары по Богодуховщине, взрыв возле ТЦ
29.04.2026
Налет «шахедов» на Харьков и полет BMW на бешеной скорости – итоги 29 апреля
29.04.2026
Новости Харькова — главное за 29 апреля: город атаковали БпЛА, удар по Чугуеву


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Месть Харькову за Туапсе и клумба ценой в миллион у Госпрома – итоги 1 мая», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 мая 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» напоминает главные новости Харькова и области 1 мая".