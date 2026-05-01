Месть Харькову за Туапсе и клумба ценой в миллион у Госпрома – итоги 1 мая
МГ «Объектив» напоминает главные новости Харькова и области 1 мая
Прицельная атака по АЗС в Харькове и Чугуеве
Имитировали месть за Туапсе? Россияне с утра прицельно атаковали автозаправочные станции в Харькове и области. Всего зафиксировали пять «прилетов» по таким объектам. В ГСЧС сообщили: на трех АЗС – двух в Слободском районе Харькова и одной в Чугуеве возникли пожары. Взрывы повредили оборудование заправок, зданий и автомобилей. Возгорание быстро ликвидировали. В Слободском районе спасли оператора АЗС, находившегося в шоковом состоянии. Его обнаружили в здании станции работники городского департамента чрезвычайных ситуаций и Красного креста. Мужчину вывели из помещения и передали «скорой», рассказали в мэрии. Ранений у него нет, только острая реакция на стресс. Кроме «прилетов» по заправкам были попадания по другим локациям в Харькове. Всего – в пяти районах города. В Салтовском осколочное ранение получил 36-летний мужчина. По данным областной прокуратуры, для налета на город использовали не «шахеды», а относительно новые беспилотники – «V2U» с искусственным интеллектом.
Массированная атака по Украине: в Харьковской области били по железной дороге
Этой ночью произошла массированная атака по Украине. Президент Владимир Зеленский написал, что есть ранены в Одессе, где БпЛА били по многоэтажкам. А также – в Кривом Роге. По данным Зеленского, в Харьковской области были «прилеты» еще и по железнодорожной инфраструктуре – по тяговым подстанциям. Есть повреждения, горели вагоны.
Восстановление террора Богодухова: 20 «прилетов» в сутки
Днем под атакой снова был Богодухов и окрестные села. Город недавно пережил неделю террора. После этого было непродолжительное затишье – и вот, налеты беспилотников возобновились. На этот раз это были «Молнии». Мэр Богодухова Владимир Белый отметил, что за сутки зафиксировали более 20 попаданий. Повреждены жилые дома, автомобили, имущество коммунального предприятия и фермерского хозяйства, а также школы. Одной из целей атаки стало пищевое предприятие. Там пострадали четыре работника, добавили в областной прокуратуре.
Около 1 млн грн потратят на клумбы перед Госпромом
Около 1 млн грн потратит на озеленение клумб областное КП «Госпром» в Харькове. Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр. Соответствующие данные есть в системе публичных закупок Prozorro. Договор заключили с физическим лицом-предпринимателем Алексеем Горбуновым. Антикоррупционеры отметили, что речь идет о клумбах у здания Госпрома. Обустроить их должны до 27 июня. В ХАЦ отметили: Госпром ежегодно тратит средства на озеленение и ежегодно высаживает тюльпаны, являющиеся многолетними растениями. Антикоррупционеры подсчитали, что расходы Госпрома на тюльпаны и озеленение с начала полномасштабного вторжения РФ уже достигли суммы более 4,4 млн грн.
Цены на товары для огородников проанализировала мэрия
По данным аналитиков, садовые лопаты и грабли стоят в среднем от 200 до 1000 грн, секаторы – от 100 до 400, рабочие варежки – от 15 до 150.
Впереди – последние холодные выходные весны
Садоводам и огородникам Харьковщины нужно настроиться на последние холодные выходные весны. В ближайшие две ночи в регионе прогнозируют заморозки. Теплеть днем начнет уже в воскресенье. По данным регионального центра гидрометеорологии, будет до +16. С понедельника погода станет больше соответствовать майской – температура перейдет за отметку в 20 градусов тепла.
Дата публикации материала: 1 мая 2026 в 23:00;