Если исчезнет Печенежское водохранилище: последствия для Харькова и природы

Оскольское водохранилище на Харьковщине уже исчезло из-за агрессии РФ. Потеряно более 350 миллионов кубометров воды. Ущерб, по данным Генпрокуратуры, — 39 миллиардов гривен. Теперь такая же угроза нависает над Печенежским водохранилищем. 14 апреля авиация РФ сбросила шесть КАБов на плотину в поселке Печенеги. Согласно официальным данным, прорыва не было. Что будет происходить в регионе, если он случится? МГ «Объектив» выясняла, какими будут последствия для экологии — рыб и млекопитающих, куда пойдет большая вода и через сколько часов волна может достичь Чугуева и Змиева.

2017 год. Оскольское водохранилище. Светит солнце, на берегу рыбаки. Кто тогда мог представить, что самое большое водохранилище Харьковщины, почти море, через пять лет станет историей. В марте 2022 года российские военные повредили плотину, и именно тогда водоем почти полностью обмелел. А уже в сентябре, во время контрнаступления ВСУ, оккупанты окончательно добили сооружение.

Дело об уничтожении плотины передали в суд в феврале этого года. В Генпрокуратуре подчеркнули, что это была экологическая катастрофа государственного уровня. Общая сумма ущерба окружающей среде превысила 39 миллиардов гривен.

<br />

Оскольская катастрофа

Доцент кафедры гигиены и экологии ХНМУ Елена Литовченко констатирует: Оскольское водохранилище потеряло более 350 миллионов кубометров воды.

«Это почти 75% всего объема данного водохранилища. Такой экологический фактор ожидали, как пылевые бури, но он не оправдался. Началось прорастание травы и первичных деревьев, таких как ольха, ива и других водолюбивых растений. А сам Оскол вернулся в свое русло. Экологические последствия негативные, в первую фазу, да. То, что мы потеряли, мы уже не вернем, но наша природа пытается восстановиться. Конечно, для этого нужно время, но тенденция сейчас положительная», — отметила Литовченко.

Угроза Печенежскому водохранилищу

Уже пятый год угроза нависает над Печенежским водохранилищем. Известно о российских ударах осенью 2022-го, в декабре 2025-го и совсем недавно — 14 апреля 2026 года, когда плотину в поселке Печенеги атаковали шестью КАБами. На следующее утро в Региональном центре по гидрометеорологии заверили: признаков прорыва не обнаружено. Наполнение водохранилища — более 90%.

Начальник ХОВА Олег Синегубов комментирует: «Остается ли угроза? Конечно, да. Война продолжается. Мы понимаем, что враг бьет по гражданской критической инфраструктуре. А это для нас так же достаточно важный объект».

Для Елены Литовченко это водохранилище — личное. До 18 лет она жила в Волчанске, которого уже не существует, а Печенежское водохранилище было для нее главным курортом.

«Ездили рыбачить, ездили отдыхать. Кстати, загар здесь держится намного лучше, чем посетить где-то морской курорт», — вспоминает эколог.

История и экологическое значение

Печенежское водохранилище строили с целью частичного водоснабжения Харькова и прибрежных предприятий, орошения прилегающих полей и разведения рыбы.

«После постройки и заполнения водой Печенежского водохранилища в 1964 году на данной территории сформировалась стабильная экосистема. Правобережье водохранилища у нас глинистое, что позволяет укреплять берега водохранилища. Левый берег — песчаный, супесчаный, и здесь были частично высажены искусственно сосны», — рассказывает Литовченко.

Лес насыщает воздух кислородом, а само водохранилище повысило влажность.

«Сформировался местный микроклимат, который по гигиеническим нормам, скажем так, был идеален для отдыха», — добавляет она.





Возможные последствия разрушения плотины

Модель последствий разрушения любой плотины предусматривает четыре-пять фаз.

«Сразу идет стремительное падение уровня воды до мертвого барьера. Будет спровоцирована волна, как мы можем сказать, цунами высотой 3-8 метров, которая и ударит этим гидравлическим ударом по территориям за плотиной», — объясняет Литовченко.

Этот гидравлический удар приводит к гибели значительной части рыбы. В Печенежском сейчас живет более 30 видов. Среди них толстолобик и белый амур, которыми искусственно зарыбляли водохранилище.

«Белый амур и толстолобик — они фитофаги, то есть они едят растительность и тем самым очищают водоем, профилактируют цветение воды. Кстати, именно это водохранилище считается самым чистым водным объектом на Харьковщине», — отмечает эколог.

И именно эти рыбы-фильтры в случае сброса воды пострадают больше всего.

«Они не приспособлены для горных потоков, скажем так. Толстолобика в первую очередь будет тотальный мор», — предупреждает она.

Для щуки, окуня, леща, плотвы и других Северский Донец является домом, поэтому у них шансов больше.

«Перейти, например, выше по течению реки. То есть эта рыба может успеть среагировать, но мы можем это лишь предположить. Конечно, какая-то часть рыбы может погибнуть. Или погибнуть из-за отсутствия воды, или погибнуть вследствие механических повреждений, потому что это быстрое течение, это поднятие всего загрязнения, которое сформировалось за 60 лет на дне водохранилища», — добавляет Литовченко.

Последствия для млекопитающих и птиц

«Отток таких животных, как кабаны, лисы, косули, белки на более безопасные территории. Полностью может быть либо летальность тех млекопитающих, которые находятся непосредственно на побережье, — это выдры, бобры, или, опять же, они покинут данную территорию. Потребуется время для их возвращения — от 5 до 50 лет», — констатирует эколог.

Впрочем, всех перечисленных последствий для Печенежского водохранилища, даже если плотина будет разрушена, скорее всего, не наступит, подводит итог она.

«Печенежское водохранилище является очень стратегически важным объектом для Харьковской области, поэтому будут приняты все эколого-инженерные меры для его срочного восстановления», — заверяет Литовченко.

Стоит ли восстанавливать Оскольское водохранилище?

Спрашиваем мнение биолога и военнослужащего ВСУ Сергея Шапаренко, нужно ли восстанавливать Оскольское водохранилище.

«Поскольку мы сейчас не можем деоккупировать территории Донбасса, а Оскольское водохранилище создавалось именно для снабжения водой туда, на Донбасс, даже не как главный резервуар для снабжения, а как резервный. Поскольку Украина вряд ли будет снабжать оккупированные территории водой, я думаю, что Оскольское водохранилище восстанавливать не нужно», — считает Шапаренко.

Он видит позитив в восстановлении природных экосистем.

«Экологи давно говорили, что наши водохранилища вообще несут определенные экологические угрозы, с накоплением, например, загрязнителей, с заилением акватории под самими водохранилищами», — отмечает биолог.

Он подчеркивает: рассматривая эту тему, говорить нужно в первую очередь о прямых рисках для людей.

«Может ли быть угроза водоснабжению Харькова? Насколько я понимаю, сейчас уже нет, какие-то запасные варианты разработали. А в принципе, если водохранилище прекратит существование, то для природы это будет только лучше. Как ни странно. Конечно, эти последствия нежелательны, их можно считать, скажем так, катастрофическими, но все равно самые большие последствия, которые будут нанесены общинам ниже по течению, несравнимы с экологическими последствиями. Затопленные села, возможно, уничтожены какие-то здания, хозяйства, эвакуация населения. Это будет иметь влияние большее, и россияне именно того и целят по дамбе, чтобы были такие влияния — социальные и гуманитарные. Экологические влияния их не волнуют, потому что на ход войны они не повлияют», — поясняет Шапаренко.

Готовность к чрезвычайной ситуации

Синегубов заверил, что власть анализирует возможное развитие событий и последствия.

«Мы анализировали по всем нашим дамбам развитие событий и прогнозирование, конечно, последствий. Сколько будет затоплено, возможно, территории, сколько людей у нас нужно под отселение. Все люди предупреждены, все службы на постоянной готовности», — отметил Синегубов.

В случае разрушения плотины вода будет двигаться по Северскому Донцу через Печенеги, Чугуев, Эсхар, Змиев и ниже по течению, рассказывала гидролог, заведующая сектором гидропрогнозов Регионального центра по гидрометеорологии Людмила Озерная.

«В основном затопление будет наблюдаться больше на левом берегу, потому что он более пологий. У нас будет время, чтобы оповестить ГСЧС, различные спасательные службы. До Чугуева — сутки. Все будет зависеть, насколько масштабной будет эта ситуация. Она будет меньше, меньше, меньше с каждым километром. До Змиева уже не такой будет подъем уровня воды, как, например, возле Чугуева. Сроки по Змиеву — где-то 48 часов. Водоснабжение Харькова будет усложнено. Но есть альтернативные варианты. Все это уже наши харьковские водохозяйственники проработали. У них есть разные варианты», — сообщила Озерная.

Полноводнее Северский Донец станет только во время разлива. А реки, впадающие в него, из берегов не выйдут. Через некоторое время Донец вернется в свое первичное русло.

«Я надеюсь, что мирное время настанет, территория наша сохранится, и мы начнем продолжать посещать данную территорию с целью оздоровления, релаксации, отдыха», — резюмирует эколог Елена Литовченко.