Удар по дамбе в Печенегах: момент «прилета», в каком состоянии сооружение

Происшествия 15:27   14.04.2026
Виктория Яковенко
16 армейский корпус ВСУ опубликовал видео вражеского удара по дамбе Печенежского водохранилища. Также защитники заявили, что сооружение не повреждено.

По данным украинских воинов, 14 апреля ВС РФ предприняли очередную попытку атаки на эту дамбу. Россияне применили КАБы: четыре из них попали в землю вблизи гидротехнических сооружений, еще два — в воду.

«Выбор времени для атаки демонстрирует особый цинизм оккупантов. Противник пытается воспользоваться моментом, когда в результате весеннего паводка в водохранилище скопился максимальный объём воды. Разрушение дамбы именно сейчас, в период «паводка», привело бы к катастрофическим последствиям для населенных пунктов ниже по течению, вызвав масштабное затопление и экологическую катастрофу», — говорится в сообщении.

Не добившись успеха физически, противник перешел к информационно-психологической атаке, констатируют защитники.

«На подконтрольных РФ «псевдохарьковских» пабликах начали распространять фейки о повреждении дамбы и якобы аварийный сброс воды. Дамба не повреждена. Сброс воды происходит в плановом контролируемом режиме», — подчеркнули в 16-м армейском корпусе.

Там отметили, что ситуация полностью мониторится. Учитывая опыт предыдущих атак, предварительно разработаны планы быстрого реагирования на любые форс-мажорные обстоятельства.

Видео: 16 армейский корпус ВСУ

Напомним, в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по дамбе в Печенегах россияне били, практически одновременно атакуя Харьков утром. Он отмечал, что враг сбросил шесть КАБов.

